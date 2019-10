Прогноз на матч "Саутгемптон" — "Лестер"

В пятницу 25 октября программу 10-го тура в английской Премьер-Лиге откроет матч между "Саутгемптоном" Ральфа Хазенхюттля и "Лестером" Брендана Роджерса. Прогнозы экспертов и ключевая статистика противостояния "святых" и "лис" — в материале FAPL.ru.





САУТГЕМПТОН — ЛЕСТЕР

Пятница, 25 октября, 22:00







"Лестер" в этом сезоне бросил вызов традиционным фаворитам сезона в Премьер-Лиге и пока что выдерживает гонку с лучшими представителями топ-6, занимая третье место, всего в двух очках от "Манчестер Сити". Проиграли "лисы" в этом чемпионате только "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулю", причем по игре команда Роджерса в обоих случаях смотрелась прилично, но для того, чтобы финишировать в топ-6, мало оказывать достойную конкуренцию грандам — нужно стабильно набирать "свои" очки с "пелотоном". "Саутгемптон" — как раз крепкий середняк, из числа которых хочет выделиться "Лестер", и три очка в матче со "святыми" для команды Роджерса не менее важны, чем хорошие результаты с конкурентами.



Ключевая статистика от Who Scored



- в четырех последних встречах "Саутгемптона" и "Лестера" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- тотал больше 2.5 голов проходил в шести из семи последних матчей "Лестера" в Премьер-Лиге;

- "Саутгемптон" не может выиграть уже в шести домашних матчах чемпионата кряду.



Прогноз Who Scored: 1:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.45 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Саутгемптон" набрал только одно очко в своих четырех домашних матчах в этом сезоне, проиграв, в том числе и южным соседям — "Борнмуту". Я ожидаю, что их умеренные домашние результаты продлятся, когда "Лестер" посетит южное побережье. "Лисы" сумели победить на выходных "Бернли", тогда как "святые" набрали свое седьмое очко в сезоне на "Молинью". Джейми Варди, возможно, не так часто забивает головой, но его гол в ворота "Бернли" был очень хорош. Он может снова сделать разницу в матче на "Сент Мэри".



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Лестера" — 2.3 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Саутгемптон" добыл важный результат в последнем матче с "Вулверхэмптоном", сумев сыграть вничью и прервать серию из трех поражений кряду. Это набранное очко немного приподняло "Сотон" в таблице, но зона вылета очень близка, и это немного смущает меня. Они выглядят командой, которой не хватает забитых голов. "Лестер" продолжает свой высокий полет и остается в тройке после тяжелой победы над "Бернли". Проблема "Лестера" в том, что сейчас многие команды, располагающиеся ниже "лис", хотят снять с них скальп. Играть на "Сент-Мэри" — это немного другое, чем играть на "Энфилде", потому что болельщики будут ждать от "Лестера" победы. Мне будет интересно посмотреть на команду Роджерса в этой ситуации.



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1

Прогноз Арнольда Шварценеггера: 2:2



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru