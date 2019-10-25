Гвардиола подтвердил потерю Зинченко и Родри

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник Александр Зинченко и полузащитник Родри пропустят несколько недель с травмами.

Зинченко, сыгравший семь матчей за "горожан" в этом сезоне, неожиданно пропустил поединок Лиги Чемпионов против "Аталанты" посреди недели. Вместо этого Александр отправился в Барселону, где перенес операцию на колене.



На своей пресс-конференции в пятницу Гвардиола подтвердил характер травмы, а также сообщил, что 22-летний украинец вернется в строй уже в декабре.



"Он повредил колено в результате контакта. Он почувствовал что-то в кости, и ему пришлось остановиться. Он перенес процедуру по чистке колена. Это не так уж серьезно. Пять-шесть недель", — цитирует Гвардиолу BBC.



Что касается Родри, который в последних матчах действовал на позиции центрального защитника, но был вынужденно заменен против "Аталанты" из-за повреждения задней поверхности бедра, то он вернется немного раньше.



"Они сказал мне, что он, возможно, будет готов после международного перерыва в ноябре", — добавил Гвардиола.