Клопп: "Тоттенхэм" остается командой топ-уровня"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "Тоттенхэм" не разучился играть в футбол и остается командой топ-уровня, несмотря на все свои проблемы в этом сезоне.

У "шпор" совершенно не клеится игра с момента их поражения 2:0 от "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов 1 июня.



В данный момент "Тоттенхэм" отпустил "красных" уже на 13 очков в Премьер-Лиге, однако для Клоппа это не имеет никакого значения.



"Мы знаем, что обыграли их в финале Лиги Чемпионов. Думаю, мы повели себя очень уважительно в тот момент, празднуя победу, но мы все равно были по разные стороны".



"Очевидно, это станет дополнительным источником мотивации для них, но в конце концов это будет футбольный матч между двумя очень хорошими командами. А ситуация, в которой они находятся, мало что меняет".



"Мы не будем так уж уверены, что с нами абсолютно ничего не случится, как и они... Я знаю, сколько очков у них, но они не будут играть, как свойственно команде с их количеством очков".



"Они остаются командой топ-уровня Премьер-Лиге, и они таковой останутся весь сезон. Мы должны уважать это и сыграть в свой лучший футбол", — цитирует Клоппа Sky Sports.