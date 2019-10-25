Николя Пепе чувствует поддержку Эмери

Николя Пепе и Унаи Эмери Вингер "Арсенала" Николя Пепе поблагодарил своего главного тренера Унаи Эмери за поддержку в трудный период.

Минувшим летом, "канониры" приобрели Пепе у "Лилля" за рекордные для своего клуба 72 миллиона фунтов, однако реализованный пенальти долгое время оставался единственным полезным действием Николя в новой команде.

В этой ситуации Пепе было очень важно почувствовать, что Эмери ему доверяет. Отплатить своему тренеру Николя удалось накануне, отметившись дублем против "Витории Гимарайнш" в Лиге Европы.

"Тренер доверяет мне. Даже когда какое-то время я не был убедителен, я всегда ощущал доверие тренера. Это важно".

"Эта лига совершенно отличается от Лиги 1, здесь играют в другом темпе. Я должен был быстро адаптироваться, потому что от меня многого ожидают. К сожалению, я не смог сразу этого сделать, но я всегда чувствовал, что тренер доверяет мне, а игроки поддерживают меня".

"Я продолжаю упорно работать, чтобы хорошо играть и адаптироваться к Премьер-Лиге", — приводит слова Пепе Sky Sports.


Метки Арсенал, Пепе, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2019 15:00

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  1. alexomck 25.10.2019 15:28 # alexomck
    Салах>Пепе>Мане

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  2. urmat 25.10.2019 15:24 # urmat
    Прорволо, если пойдёт так и дальше, 72 ляма отработает быстро

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  3. tursa 25.10.2019 15:23 # tursa
    этот чел еще хотел гарантии игрового времени в лфк

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