"Ливерпуль" выиграл суд у New Balance

Ливерпуль "Ливерпуль" вышел победителем из судебного спора со своим техническим спонсором New Balance.

Напомним, у New Balance возникли претензии после того, как мерсисайдский клуб не дал американской компании возможность продлить спонсорский контракт, истекающий в конце этого сезона.

Действующий контракт оставляет за New Balance право перебить любое предложение, которое может получить "Ливерпуль" на стороне.

Однако в Высоком суде "красным" удалось доказать, что New Balance не смогла предложить клубу столь же выгодные условия, как и компания Nike, готовая заключить пятилетнее соглашение.

Таким образом, суд занял сторону "Ливерпуля", и теперь ничто не мешает "красным" оформить контракт с новым техническим спонсором.

Добавим, что New Balance платила "Ливерпулю" 40 миллионов фунтов в год. Как сообщает BBC, от Nike лидеры Премьер-Лиги будут получать 30 млн. фунтов в качестве фиксированной платы плюс хорошую долю от продажи клубной атрибутики.


Метки New Balance, Nike, Ливерпуль, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 25.10.2019 14:24 # tursa
    какой там процент с продаж?

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  2. lfcynwa 25.10.2019 14:16 # lfcynwa
    какой же Клоп топп

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  3. electric 25.10.2019 14:08 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  4. naby-keita 25.10.2019 14:01 # naby-keita
    Оо наконец-то в мой город приедет официальная футболка Ливерпуя

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