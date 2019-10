"Ливерпуль" выиграл суд у New Balance

"Ливерпуль" вышел победителем из судебного спора со своим техническим спонсором New Balance.

Напомним, у New Balance возникли претензии после того, как мерсисайдский клуб не дал американской компании возможность продлить спонсорский контракт, истекающий в конце этого сезона.



Действующий контракт оставляет за New Balance право перебить любое предложение, которое может получить "Ливерпуль" на стороне.



Однако в Высоком суде "красным" удалось доказать, что New Balance не смогла предложить клубу столь же выгодные условия, как и компания Nike, готовая заключить пятилетнее соглашение.



Таким образом, суд занял сторону "Ливерпуля", и теперь ничто не мешает "красным" оформить контракт с новым техническим спонсором.



Добавим, что New Balance платила "Ливерпулю" 40 миллионов фунтов в год. Как сообщает BBC, от Nike лидеры Премьер-Лиги будут получать 30 млн. фунтов в качестве фиксированной платы плюс хорошую долю от продажи клубной атрибутики.