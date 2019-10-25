"Челси" просматривает Милинкович-Савича

Сергей Милинкович-Савич Скауты "Челси" просматривали полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича в матче Лиги Европы против "Селтика" накануне вечером.

Как известно, в данный момент "синие" находятся под трансферным запретом, однако это не мешает им работать над определением и изучением потенциальных новичков.

По информации Daily Mail, одной из трансферных целей клуба со "Стэмфорд Бридж" следующим летом может стать Милинкович-Савич, за которого "Лацио" попросит около 52 миллионов фунтов.

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что 24-летний серб по своей манере игры похож на самого Фрэнка, когда тот был игроком. Обладая Нголо Канте в качестве разрушителя, "синие" могли бы использовать Сергея ближе к атаке.

Пока что "Челси"составляет досье на Милинкович-Савича и решает, вступать ли в борьбу за полузащитника, который также интересен "Ювентусу".


Метки Лацио, Милинкович-Савич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1137

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. j-silver 25.10.2019 14:20 # j-silver
    Пенсы похоже решили окончательно в машину по добыванию трофеев превратиться. Жуткие топори.

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  2. thegodfather 25.10.2019 14:16 # thegodfather
    о
    сегодня збс матч
    притопим за саут, кек)

    (ответить)

  3. sellman 25.10.2019 14:07 # sellman
    Давайте еще новости с пикабу сюда постить, тож достоверный источник на счет трансферов.

    (ответить)

  4. slash-lfc 25.10.2019 14:06 # slash-lfc
    Пздц как же шестьнольщики завидуют успехам Ливика

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  5. naby-keita 25.10.2019 14:03 # naby-keita
    Этот Миленкович-Савич лютая параша, в Челси самое место ему

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  6. thegodfather 25.10.2019 14:02 # thegodfather
    02.04.2018 19:00 #
    mousta

    клопп то нахуй
    я не хочу, чтобы челси превратился в лузеров, сосущих в финалах и обсерающихся в важный момент
    уж лучше чемпик раз в 2-3 года, потом вне 4-ки, чем постоянное лузерство. Нахуй атакующий футбол, нахуй свистоплясы, нахуй зрелище, дайте мне трофеи
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/74243/?c=1#c7004154



    31.08.2018 15:04 #
    mousta

    рофлан, а потом еще, если удача благоволит, в ЛЕ жребий сведет с колбасными, выкинем лузерхуйцев. Будет дабл красиво,КЕЕЕЕК


    Источник: http://fapl.ru/posts/74243/?c=1#c7004154


    из всего этого какой делаем вывод? Правильно - зеропук лузерхуй.

    Источник: http://fapl.ru/posts/74243/?c=1#c7004199

    (ответить)

  7. thegodfather 25.10.2019 14:02 # thegodfather
    Сульшер: "Надеюсь, мы остановим "Норвич"

    Источник: http://fapl.ru/


    типа остановим их падение все ниже и ниже в таблице?
    типа остановим их серию без побед?
    чи шо он имел ввиду?

    (ответить)

  8. bezon 25.10.2019 13:53 # bezon
    14 9 10
    MU club pidorasov

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  9. caxar 25.10.2019 13:46 # caxar
    Санчо в Ливерпоол переходит. Манки погорят

    (ответить)

  10. slash-lfc 25.10.2019 13:45 # slash-lfc
    Чисто
    ______Мбаппе______
    Мане_Фирмино_Салах
    и чемпик с ЛЧ можно не начинать.

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  11. bezon 25.10.2019 13:39 # bezon
    Well well well...где кудрявый nugopac гнильяс? Жди ска, скоро приеду в алматы е6ало бить тебе!

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  12. slash-lfc 25.10.2019 13:37 # slash-lfc
    Найк - новый технический спонсор Ливика. Зае6ись-хуе6ись, ой как зае6ись-хуе6ись. Надеюсь, вернут нормальную эмблему и будут шить топовые формы.

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  13. contrario 25.10.2019 13:35 # contrario
    «Ливерпуль» выиграл суд у New Balance и может подписать рекордный для АПЛ контракт с Nike.

    пора покорят планету накуй.

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  14. caxar 25.10.2019 13:30 # caxar
    Фагот алло. Ливерпоол выиграл суд против НБ. Впрочем как я и предсказывал

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  15. slash-lfc 25.10.2019 13:29 # slash-lfc
    Лол, опять разведут лохов на 90 лямов))

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  16. lampard78 25.10.2019 13:29 # lampard78
    Думаю, что Лэмпс почистит состав летом под свои требования, когда бан снимут. К примеру, вряд ли останутся Жиру и Педро. В этом смысле Милинкович-Савич выглядит как замена Баркли.

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  17. lfc-krr 25.10.2019 13:20 # lfc-krr
    На пинсах не соберёшь. Миха, пили новость про ЛФК и найке

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  18. alexminck 25.10.2019 13:11 # alexminck
    Увидите на улице пранкеров? Пиздите до смерти, пиздите тварей

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  19. jokerz 25.10.2019 13:04 # jokerz
    Напомните, сколько кубков АПЛ у Ливерпуля?

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  20. kipeloff89 25.10.2019 13:04 # kipeloff89
    хотят увести топаря из-под носа скюмчиков

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