"Челси" просматривает Милинкович-Савича
Скауты "Челси" просматривали полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича в матче Лиги Европы против "Селтика" накануне вечером.
Как известно, в данный момент "синие" находятся под трансферным запретом, однако это не мешает им работать над определением и изучением потенциальных новичков.
По информации Daily Mail, одной из трансферных целей клуба со "Стэмфорд Бридж" следующим летом может стать Милинкович-Савич, за которого "Лацио" попросит около 52 миллионов фунтов.
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что 24-летний серб по своей манере игры похож на самого Фрэнка, когда тот был игроком. Обладая Нголо Канте в качестве разрушителя, "синие" могли бы использовать Сергея ближе к атаке.
Пока что "Челси"составляет досье на Милинкович-Савича и решает, вступать ли в борьбу за полузащитника, который также интересен "Ювентусу".
25.10.2019 13:00
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Последние комментарии:
Пенсы похоже решили окончательно в машину по добыванию трофеев превратиться. Жуткие топори.
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о
сегодня збс матч
притопим за саут, кек)
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Давайте еще новости с пикабу сюда постить, тож достоверный источник на счет трансферов.
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Пздц как же шестьнольщики завидуют успехам Ливика
(ответить)
Этот Миленкович-Савич лютая параша, в Челси самое место ему
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02.04.2018 19:00 #
mousta
клопп то нахуй
я не хочу, чтобы челси превратился в лузеров, сосущих в финалах и обсерающихся в важный момент
уж лучше чемпик раз в 2-3 года, потом вне 4-ки, чем постоянное лузерство. Нахуй атакующий футбол, нахуй свистоплясы, нахуй зрелище, дайте мне трофеи
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/74243/?c=1#c7004154
31.08.2018 15:04 #
mousta
рофлан, а потом еще, если удача благоволит, в ЛЕ жребий сведет с колбасными, выкинем лузерхуйцев. Будет дабл красиво,КЕЕЕЕК
Источник: http://fapl.ru/posts/74243/?c=1#c7004154
из всего этого какой делаем вывод? Правильно - зеропук лузерхуй.
Источник: http://fapl.ru/posts/74243/?c=1#c7004199
(ответить)
Сульшер: "Надеюсь, мы остановим "Норвич"
Источник: http://fapl.ru/
типа остановим их падение все ниже и ниже в таблице?
типа остановим их серию без побед?
чи шо он имел ввиду?
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14 9 10
MU club pidorasov
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Санчо в Ливерпоол переходит. Манки погорят
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Чисто
______Мбаппе______
Мане_Фирмино_Салах
и чемпик с ЛЧ можно не начинать.
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Well well well...где кудрявый nugopac гнильяс? Жди ска, скоро приеду в алматы е6ало бить тебе!
(ответить)
Найк - новый технический спонсор Ливика. Зае6ись-хуе6ись, ой как зае6ись-хуе6ись. Надеюсь, вернут нормальную эмблему и будут шить топовые формы.
(ответить)
«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance и может подписать рекордный для АПЛ контракт с Nike.
пора покорят планету накуй.
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Фагот алло. Ливерпоол выиграл суд против НБ. Впрочем как я и предсказывал
(ответить)
Лол, опять разведут лохов на 90 лямов))
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Думаю, что Лэмпс почистит состав летом под свои требования, когда бан снимут. К примеру, вряд ли останутся Жиру и Педро. В этом смысле Милинкович-Савич выглядит как замена Баркли.
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На пинсах не соберёшь. Миха, пили новость про ЛФК и найке
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Увидите на улице пранкеров? Пиздите до смерти, пиздите тварей
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Напомните, сколько кубков АПЛ у Ливерпуля?
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хотят увести топаря из-под носа скюмчиков
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