"Челси" просматривает Милинкович-Савича

Скауты "Челси" просматривали полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича в матче Лиги Европы против "Селтика" накануне вечером.

Как известно, в данный момент "синие" находятся под трансферным запретом, однако это не мешает им работать над определением и изучением потенциальных новичков.



По информации Daily Mail, одной из трансферных целей клуба со "Стэмфорд Бридж" следующим летом может стать Милинкович-Савич, за которого "Лацио" попросит около 52 миллионов фунтов.



Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что 24-летний серб по своей манере игры похож на самого Фрэнка, когда тот был игроком. Обладая Нголо Канте в качестве разрушителя, "синие" могли бы использовать Сергея ближе к атаке.



Пока что "Челси"составляет досье на Милинкович-Савича и решает, вступать ли в борьбу за полузащитника, который также интересен "Ювентусу".