Сульшер: "Надеюсь, мы остановим "Норвич"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер надеется, что его команде удастся остановить "Норвич" во время воскресного матча Премьер-Лиги.

Сыграв накануне в Белграде, уже в воскресенье "красные дьяволы" совершат выезд к новичку Премьер-Лиги. Сульшер с огромным уважением относится к "канарейкам" и ожидает тяжелейшего матча.



"Надеюсь, мы остановим их, потому что на "Кэрроу Роуд" всегда сложно".



"Когда я смотрел их первый матч в Премьер-Лиге, против "Ливерпуля", я увидел очень смелую команду. Они были храбрыми, играли в свою игру и не опускали руки".



"Они добились ряда отличных результатов — они победили "Ньюкасл", они победили "Манчестер Сити". Они являются командой с четкой философией".



"Теперь мы к этому готовы — во время выезда в Белград я заменил Аарона Ван-Биссаку и Антони Мартиаля после 60-й минуты, потому что они долго отсутствовали. Надеюсь, мы будем свежими, потому что нам нужно сыграть в свой лучший футбол, чтобы иметь шансы на победу", — цитирует Сульшера Sky Sports.