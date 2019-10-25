Сульшер: "Надеюсь, мы остановим "Норвич"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер надеется, что его команде удастся остановить "Норвич" во время воскресного матча Премьер-Лиги.

Сыграв накануне в Белграде, уже в воскресенье "красные дьяволы" совершат выезд к новичку Премьер-Лиги. Сульшер с огромным уважением относится к "канарейкам" и ожидает тяжелейшего матча.

"Надеюсь, мы остановим их, потому что на "Кэрроу Роуд" всегда сложно".

"Когда я смотрел их первый матч в Премьер-Лиге, против "Ливерпуля", я увидел очень смелую команду. Они были храбрыми, играли в свою игру и не опускали руки".

"Они добились ряда отличных результатов — они победили "Ньюкасл", они победили "Манчестер Сити". Они являются командой с четкой философией".

"Теперь мы к этому готовы — во время выезда в Белград я заменил Аарона Ван-Биссаку и Антони Мартиаля после 60-й минуты, потому что они долго отсутствовали. Надеюсь, мы будем свежими, потому что нам нужно сыграть в свой лучший футбол, чтобы иметь шансы на победу", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Норвич, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2019 12:45

Количество просмотров Просмотров: 1398

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 25.10.2019 14:08 # chelsea88
    Сиралекс в гробу перевернулся после таких слов.

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  2. manchester-united 25.10.2019 13:54 # manchester-united
    Лучше бы молчал, Оле...

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  3. rusatm 25.10.2019 13:53 # rusatm
    Похоже пизда манкам в этом матче

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  4. lovrentiy 25.10.2019 13:46 # lovrentiy
    Опять придется прибегнуть к помощи САФика, иначе Пукки не остановить.

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  5. selfish 25.10.2019 13:41 # selfish
    Надеется на отскок

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  6. liver4ever 25.10.2019 13:40 # liver4ever
    обычная борьба двух команд борющихся за выживание в АПЛ, чего из этого новость делать =/

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  7. naby-keita 25.10.2019 13:36 # naby-keita
    3 матча за 7 дней это очень много для гламурных звезд инстаграмма
    Норвич разнесет в пух и прах

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  8. elprimer 25.10.2019 13:19 # elprimer
    Всё никак не отойдут, от похмелья прошлых успехов, а ведь пора уже и привыкнуть что конкуренция с клубами из нижней части таблицы для мю норма.

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  9. lfc-krr 25.10.2019 13:18 # lfc-krr
    Сикспоинтер!

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  10. mr-lamps 25.10.2019 13:14 # mr-lamps
    остановит серию без побед норвича

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  11. prozra4niy 25.10.2019 13:08 # prozra4niy
    После таких вьюх, задумываешься. Норвич? Остановить? Докатились...

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  12. steveg8 25.10.2019 13:06 # steveg8
    Слишком сложная задача для манков - остановить Норвич.

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  13. mancunia-planet 25.10.2019 13:03 # mancunia-planet
    Такой Норидж не остановить уже (

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  14. arhangel777 25.10.2019 13:02 # arhangel777
    Норвич последнюю игру скатал в ничейку, а до этого 3 раза слил! Пора тормозить их)))

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  15. vyrentz 25.10.2019 13:01 # vyrentz
    Шансы на победу))))) Наталья Орейро какая-то!

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  16. lfcynwa 25.10.2019 13:01 # lfcynwa
    скинуть еб*ный норидж с насеста!!1!!1!

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  17. zheka000000 25.10.2019 12:56 # zheka000000
    Конкуренты, настрой будет что надо

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  18. tra-hall 25.10.2019 12:51 # tra-hall
    Заголовок на прикорм далбичам

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  19. blackdreamer 25.10.2019 12:49 # blackdreamer
    ну все с лфк всем насосали
    теперь дефолтно можно и проёбывать всем и вся

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  20. animadora 25.10.2019 12:49 # animadora
    Да, Норвич сильно разогнался, пора его остановить.

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