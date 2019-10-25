Сульшер: "Надеюсь, мы остановим "Норвич"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер надеется, что его команде удастся остановить "Норвич" во время воскресного матча Премьер-Лиги.
Сыграв накануне в Белграде, уже в воскресенье "красные дьяволы" совершат выезд к новичку Премьер-Лиги. Сульшер с огромным уважением относится к "канарейкам" и ожидает тяжелейшего матча.
"Надеюсь, мы остановим их, потому что на "Кэрроу Роуд" всегда сложно".
"Когда я смотрел их первый матч в Премьер-Лиге, против "Ливерпуля", я увидел очень смелую команду. Они были храбрыми, играли в свою игру и не опускали руки".
"Они добились ряда отличных результатов — они победили "Ньюкасл", они победили "Манчестер Сити". Они являются командой с четкой философией".
"Теперь мы к этому готовы — во время выезда в Белград я заменил Аарона Ван-Биссаку и Антони Мартиаля после 60-й минуты, потому что они долго отсутствовали. Надеюсь, мы будем свежими, потому что нам нужно сыграть в свой лучший футбол, чтобы иметь шансы на победу", — цитирует Сульшера Sky Sports.
25.10.2019 12:45
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Последние комментарии:
Сиралекс в гробу перевернулся после таких слов.
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Лучше бы молчал, Оле...
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Похоже пизда манкам в этом матче
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Опять придется прибегнуть к помощи САФика, иначе Пукки не остановить.
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Надеется на отскок
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обычная борьба двух команд борющихся за выживание в АПЛ, чего из этого новость делать =/
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3 матча за 7 дней это очень много для гламурных звезд инстаграмма
Норвич разнесет в пух и прах
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Всё никак не отойдут, от похмелья прошлых успехов, а ведь пора уже и привыкнуть что конкуренция с клубами из нижней части таблицы для мю норма.
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Сикспоинтер!
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остановит серию без побед норвича
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После таких вьюх, задумываешься. Норвич? Остановить? Докатились...
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Слишком сложная задача для манков - остановить Норвич.
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Такой Норидж не остановить уже (
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Норвич последнюю игру скатал в ничейку, а до этого 3 раза слил! Пора тормозить их)))
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Шансы на победу))))) Наталья Орейро какая-то!
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скинуть еб*ный норидж с насеста!!1!!1!
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Конкуренты, настрой будет что надо
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Заголовок на прикорм далбичам
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ну все с лфк всем насосали
теперь дефолтно можно и проёбывать всем и вся
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Да, Норвич сильно разогнался, пора его остановить.
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