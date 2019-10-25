Джек Родуэлл проходит медобследование в "Роме"

После пяти месяцев без клуба полузащитник Джек Родуэлл может, наконец, найти пристанище — если пройдет медицинское обследование.

Экс-игрок "Эвертона", "Манчестер Юнайтед" и "Сандерленда" является свободным агентом после расставания с "Блэкберном" в конце прошлого сезона. Сыграв 23 матча и забив один гол, Родуэлл не смог заслужить новый контракт в клубе Чемпионшипа.



Как стало известно, прямо сейчас 28-летний англичанин, некогда считавшийся одним из самых перспективных талантов страны, находится в Италии.



Еще накануне Родуэлл начал проходить медобследование в "Роме". Учитывая предыдущую историю травм Джека, клуб Серии А собирается самым тщательным образом осмотреть игрока.



Сегодня Родуэлл пройдет дополнительные медицинские тесты, после чего "Рома" решит, предлагать ли Джеку контракт.