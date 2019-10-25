Джек Родуэлл проходит медобследование в "Роме"

Джек Родуэлл После пяти месяцев без клуба полузащитник Джек Родуэлл может, наконец, найти пристанище — если пройдет медицинское обследование.

Экс-игрок "Эвертона", "Манчестер Юнайтед" и "Сандерленда" является свободным агентом после расставания с "Блэкберном" в конце прошлого сезона. Сыграв 23 матча и забив один гол, Родуэлл не смог заслужить новый контракт в клубе Чемпионшипа.

Как стало известно, прямо сейчас 28-летний англичанин, некогда считавшийся одним из самых перспективных талантов страны, находится в Италии.

Еще накануне Родуэлл начал проходить медобследование в "Роме". Учитывая предыдущую историю травм Джека, клуб Серии А собирается самым тщательным образом осмотреть игрока.

Сегодня Родуэлл пройдет дополнительные медицинские тесты, после чего "Рома" решит, предлагать ли Джеку контракт.


Метки Родуэлл, Рома

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 25.10.2019 12:40 # narcot
    даже у него больше айпиэлочек, чем у жерольда

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  2. masta 25.10.2019 11:26 # masta
    Жаль когда так складывается карьера

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  3. fowler9 25.10.2019 11:10 # fowler9
    Типичная легенда сити

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  4. aliabiev 25.10.2019 11:09 # aliabiev
    вот это карьера!
    а ведь был мега перспективным

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  5. hazardfan 25.10.2019 11:09 # hazardfan
    Переход в сити загубил талант и карьеру футболиста( а жаль, был многообещающим

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