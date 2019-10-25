Джек Родуэлл проходит медобследование в "Роме"
После пяти месяцев без клуба полузащитник Джек Родуэлл может, наконец, найти пристанище — если пройдет медицинское обследование.
Экс-игрок "Эвертона", "Манчестер Юнайтед" и "Сандерленда" является свободным агентом после расставания с "Блэкберном" в конце прошлого сезона. Сыграв 23 матча и забив один гол, Родуэлл не смог заслужить новый контракт в клубе Чемпионшипа.
Как стало известно, прямо сейчас 28-летний англичанин, некогда считавшийся одним из самых перспективных талантов страны, находится в Италии.
Еще накануне Родуэлл начал проходить медобследование в "Роме". Учитывая предыдущую историю травм Джека, клуб Серии А собирается самым тщательным образом осмотреть игрока.
Сегодня Родуэлл пройдет дополнительные медицинские тесты, после чего "Рома" решит, предлагать ли Джеку контракт.
25.10.2019 11:00
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Последние комментарии:
даже у него больше айпиэлочек, чем у жерольда
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Жаль когда так складывается карьера
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Типичная легенда сити
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вот это карьера!
а ведь был мега перспективным
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Переход в сити загубил талант и карьеру футболиста( а жаль, был многообещающим
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