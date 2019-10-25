Дрогба считает, что "Золотой мяч" должен получить Мане

Ивуарийская легенда "Челси" Дидье Дрогба считает, что "Золотой мяч" в этом году должен получить нападающий "Ливерпуля" Садио Мане.

Ранее на текущей неделе Мане был назван в числе 30 игроков, номинированных на самую престижную индивидуальную награду в футболе. Это стало мерилом того успеха, которого добился Садио за последние 12 месяцев.



В прошлом сезоне Мане стал обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги, помогая "красным" до последнего тура сражаться за титул, завоевал трофей Лиги Чемпионов, а со сборной Сенегала достиг финала Кубка Африки. Все это делает Садио фаворитом в глазах Дрогба.



"Почему он заслуживает "Золотой мяч"? Из-за Кубка Африки, из-за Лиги Чемпионов, из-за внутреннего чемпионата. Очень немногие игроки способны на то, что он делает в Премьер-Лиге", — сообщил Дрогба Paris Match.



Прежде только Джордж Веа становился обладателем "Золотого мяча" из числа африканских футболистов, однако Дрогба считает, что Мане заслужил повторить достижение легенды Либерии.



"Да, это возможно, но это могло случиться и прежде. Было так много игроков, которые хорошо представляли африканский континент — вроде Это'О".



"Жаль, что, когда мы говорим об африканском игроке, мы говорим о континенте, а не говорим о стране. Мы никогда не скажем, что Килиан Мбаппе представляет европейский континент. В этом есть небольшая разница".



"Возвращаясь к вопросу, было бы очень славно, если бы Садио или даже Мохамед Салах продолжили совершенствовать уровень своей игры, чтобы завоевать этот трофей", — добавил Дрогба.