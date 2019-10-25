Эмери похвалил Пепе и отказался объяснить отсутствие Озила

Николя Пепе После волевой победы над "Виторией" в Лиге Европы главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери похвалил вингера Николя Пепе и отказался обсуждать отсутствие в заявке полузащитника Месута Озила.

Появившись на замену на 74-й минуте, когда "канониры" уступали в счете, Пепе отметился двумя голами со штрафного, благодаря чему команда Эмери добилась победы 3:2 и сохранила 100-процентный результат на групповом этапе европейского турнира. Унаи считает, что его летний новичок стал еще на шаг ближе, чтобы адаптироваться к новой обстановке.

"Обычно каждому игроку требуется время на адаптацию. Пепе — очень хороший игрок, и мы абсолютно верим в него".

"Мы очень рады за него и за нас, потому что он забил два гола со стандартов, сделав это идеально. На прошлой неделе он практиковал удары со стандартов на тренировочном поле, а я наблюдал, как он это делал".

"Он прибавляет и сегодня вечером забил два гола, что важно для него и для нас. Он продолжает процесс адаптации, и чем раньше он освоится, тем будет лучше для нас".

"Самое важное — это три очка и то, что отдельные игроки все еще могут прибавить. Они могут почерпнуть уверенность из этой победы", — цитирует Эмери Sky Sports.

Также Унаи отказался назвать причину, почему Озил не попал в заявку "Арсенала" на этот матч.

"Думаю, сейчас не время говорить об этом. Я предпочитаю говорить о матче и об участвовавших в нем игроках".

"Его не было в заявке, и таково мое решение. Теперь мы будем готовиться к матчу в воскресенье", — приводит слова Эмери Daily Mirror.


Метки Арсенал, Озил, Пепе, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2019 09:00

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  1. mixmaster 25.10.2019 10:34 # mixmaster
    после зимы останется лишь один. и хорошо бы , если это будет Озил

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  2. electric 25.10.2019 09:02 # electric
    Прекрасная маркиза. Всё збс. Верным путём идут.

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