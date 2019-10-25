Ловрен рассказал, как Клопп начал менять "Ливерпуль"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен считает, что главный тренер Юрген Клопп заложил фундамент будущего успеха, начав менять клуб с деталей.

На своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера "красных" в 2015 году Клопп произнес знаменитую фразу о том, что хочет превратить сомневающихся людей в тех, кто верит в его методы работы.



Те немногие игроки, которые остались с тех времен, включая Ловрена, хорошо запомнили, сколь действенно Клопп подкрепил свои слова.



"Уже четыре года? Я становлюсь старым. Да, мы действительно начали верить, когда он произнес "из сомневающихся — в верящих".



"Он многое изменил в клубе, начав с мелких деталей — например заставил говорить "доброе утро" каждому и убирать за собой со стола после еды".



"Когда видишь человека старше себя и говоришь ему "доброе утро", то чувствуешь себя взрослее и проявляешь этим свое уважение. Когда такие вещи есть за пределами поля, они ощущаются и на поле. Это все довольно простые вещи".



"То же самое и с питанием. Он привел на эти роли лучших в своем деле людей, и он четко понимает, что делает. Думаю, некоторым клубам не хватает этих деталей", — цитирует Ловрена Sky Sports.