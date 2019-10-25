Ловрен рассказал, как Клопп начал менять "Ливерпуль"

Юрген Клопп и Деян Ловрен Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен считает, что главный тренер Юрген Клопп заложил фундамент будущего успеха, начав менять клуб с деталей.

На своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера "красных" в 2015 году Клопп произнес знаменитую фразу о том, что хочет превратить сомневающихся людей в тех, кто верит в его методы работы.

Те немногие игроки, которые остались с тех времен, включая Ловрена, хорошо запомнили, сколь действенно Клопп подкрепил свои слова.

"Уже четыре года? Я становлюсь старым. Да, мы действительно начали верить, когда он произнес "из сомневающихся — в верящих".

"Он многое изменил в клубе, начав с мелких деталей — например заставил говорить "доброе утро" каждому и убирать за собой со стола после еды".

"Когда видишь человека старше себя и говоришь ему "доброе утро", то чувствуешь себя взрослее и проявляешь этим свое уважение. Когда такие вещи есть за пределами поля, они ощущаются и на поле. Это все довольно простые вещи".

"То же самое и с питанием. Он привел на эти роли лучших в своем деле людей, и он четко понимает, что делает. Думаю, некоторым клубам не хватает этих деталей", — цитирует Ловрена Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Ловрен

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2019 07:00

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  1. lovrentiy 25.10.2019 08:25 # lovrentiy
    Доброе утро!
    Позавтракав, не забудьте убрать со стола.
    Ебланы!

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  2. tursa 25.10.2019 07:55 # tursa
    Все правильно говорит, жаль что только с бувачем расстались
    иногда креатива реально не хватает

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  3. masta 25.10.2019 07:15 # masta
    Насчет питания согласен. Чтобы играть в такой энергозатратный футбол как у Клоппа, плюс график игр нужно правильно подобрать питание, режим

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  4. elprimer 25.10.2019 07:06 # elprimer
    Утро нихeра не доброе, однако здравствуйте.

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