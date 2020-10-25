Сульшер: "Уильямс станет игроком топ-уровня"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил уверенность, что из защитника Брандона Уильямса вырастет игрок топ-уровня.

Накануне вечером "красные дьяволы" прервали продолжавшееся 232 ожидание своей первой выездной победы. Подопечные Сульшера переиграли "Партизан" в Лиге Европы со счетом 0:1.



По мнению Сульшера, лучше всех в этом матче себя проявил 19-летний левый защитник Уильямс, который в первом тайме заработал пенальти, с которого и был забит единственный в матче гол, а во втором тайме помогал команде сдерживать массированные атаки "Партизана".



"На мой взгляд, Брандон был лучшим игроком матча. Он был великолепен в тех нескольких матчах, которые сыграл. Он не знает страха, он смел как лев, и он принес нам победу".



"В такого рода матчах, когда мы забиваем первый гол, нам нужно научиться забивать второй, а затем третий. Думаю, мы имели множество возможностей, чтобы повести с комфортной разницей в счете, но у нас не получался пас вперед".



"Но Брандон продемонстрировал абсолютно замечательный настрой. Этот парень станет игроком самого, самого высокого уровня", — цитирует Сульшера Sky Sports.