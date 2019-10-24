"Арсенал" вырвал победу у "Витории" благодаря дублю Пепе

Николя Пепе Два блестящих штрафных удара Николя Пепе позволили "Арсеналу" вырвать победу у "Витории Гимарайнш" в матче группового этапа Лиги Европы — 3:2.

Из стартового состава "канониров" на матч Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" в минувший понедельник уцелел только Джо Уиллок. Месут Озил вновь не попал в заявку.

Счет в матче на "Эмирейтс" был открыт уже на восьмой минуте. Юный Маркус Эдвардс, который минувшим летом ушел из "Тоттенхэма" в "Виторию", на ложном замахе убрал в сторону Кирана Тирни с Эктором Беллерином, после чего расстрелял ближний угол ворот из пределов штрафной площади — 0:1.

Хозяева помчались отыгрываться и на 32-й минуте заставили соперника ошибиться. Тирни навесил с левого фланга, а Габриэль Мартинелли беспрепятственно пробил головой — 1:1.

Однако равновесие в счете продержалось недолго. Уже спустя четыре минуты Бруно Дуарте сыграл на добивании после дальнего удара своего партнера в штангу — 1:2.

Во втором тайме "Арсенал" принялся давить, но реальных моментов почти не создавал, а вдобавок регулярно проваливался в обороне.

В итоге отыграться "канонирам" помог стандарт — и вышедший на замену игрок. Это Николя Пепе, проведя на поле пять минут, великолепно пробил со штрафного — 2:2.

"Арсенал" воодушевился и концовку матча провел ударно, создавая момент за моментом. А когда уже шло компенсированное время, Пепе еще раз неотразимо исполнил штрафной — 3:2.

"Арсенал" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Европе и теперь уверенно возглавляет свою группу с девятью очками. "Канониры" ужасно оборонялись в этом матче — не в пример двум предыдущим.

"Арсенал" (Англия) — "Витория" (Португалия) — 3:2 (1:2)

Голы: Мартинелли 32, Пепе 80, 90 — Эдвардс 8, Дуарте 36.

"Арсенал": Мартинес, Беллерин, Мустафи, Холдинг, Тирни, Торрейра, Уиллок (Себальос 45), Мэйтланд-Найлс (Гендузи 45), Смит-Роу, Мартинелли, Лакасетт (Пепе 75).


Метки Арсенал, Витория Гимарайнш, Лига Европы, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2019 23:55

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  1. jani-radari 25.10.2019 01:00 # jani-radari
    Ты смотри, пока все спят - повылазили гг-шки. Облобызались со скузней. Слишком мило для фапла. Некому даже обоссать их. Пись на бестолковки

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  2. ry-l 25.10.2019 00:29 # ry-l
    Киньте кто-нибудь ссыль на штрафные его, по-братски. Аж интересно стало.

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  3. aliluya-nn 25.10.2019 00:27 # aliluya-nn
    Пепе мастер штрафных оказывается)) ..давненько не помню, чтобы игрок у нас забивал 2 штрафных за игру ..а так молодец - хоть и не складывается у него первые 2 месяца в Арсенале, но не теряет уверенности и не боится бить по воротам, брать на себя ответственность
    ..ну и Гендузи как всегда на уровне ..лучший на пару с Обамой в этом сезоне в Арсенале

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  4. krutoykanonir 25.10.2019 00:02 # krutoykanonir
    Вы видели насколько хорош Пепе? Не зря за него заплатили такие деньги
    Настоящий мастер, потрясающе забил 2 штрафных, классно вошел в игру и переломил исход
    Браво, брависсимо!!!

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  5. invincible141ars 25.10.2019 00:02 # invincible141ars
    Гендузи с Пепе топчики

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  6. reams 24.10.2019 23:59 # reams
    Чисто одним матчем отбил всю сумму, красава Пепе ))

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  7. liverpool-66 24.10.2019 23:59 # liverpool-66
    С победой пушкари!

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  8. slash-lfc 24.10.2019 23:58 # slash-lfc
    Пепе лямов 10 отработал. Гендузи топчик, борется в каждом моменте. После ухода Миллера можно будет забрать у гг.

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  9. naby-keita 24.10.2019 23:57 # naby-keita
    Гендузи гений, Арсенал не достоин его

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  10. kukuruzzo 24.10.2019 23:57 # kukuruzzo
    Дзюбу. Тренером.

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