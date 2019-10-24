"Арсенал" вырвал победу у "Витории" благодаря дублю Пепе
Два блестящих штрафных удара Николя Пепе позволили "Арсеналу" вырвать победу у "Витории Гимарайнш" в матче группового этапа Лиги Европы — 3:2.
Из стартового состава "канониров" на матч Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" в минувший понедельник уцелел только Джо Уиллок. Месут Озил вновь не попал в заявку.
Счет в матче на "Эмирейтс" был открыт уже на восьмой минуте. Юный Маркус Эдвардс, который минувшим летом ушел из "Тоттенхэма" в "Виторию", на ложном замахе убрал в сторону Кирана Тирни с Эктором Беллерином, после чего расстрелял ближний угол ворот из пределов штрафной площади — 0:1.
Хозяева помчались отыгрываться и на 32-й минуте заставили соперника ошибиться. Тирни навесил с левого фланга, а Габриэль Мартинелли беспрепятственно пробил головой — 1:1.
Однако равновесие в счете продержалось недолго. Уже спустя четыре минуты Бруно Дуарте сыграл на добивании после дальнего удара своего партнера в штангу — 1:2.
Во втором тайме "Арсенал" принялся давить, но реальных моментов почти не создавал, а вдобавок регулярно проваливался в обороне.
В итоге отыграться "канонирам" помог стандарт — и вышедший на замену игрок. Это Николя Пепе, проведя на поле пять минут, великолепно пробил со штрафного — 2:2.
"Арсенал" воодушевился и концовку матча провел ударно, создавая момент за моментом. А когда уже шло компенсированное время, Пепе еще раз неотразимо исполнил штрафной — 3:2.
"Арсенал" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Европе и теперь уверенно возглавляет свою группу с девятью очками. "Канониры" ужасно оборонялись в этом матче — не в пример двум предыдущим.
"Арсенал" (Англия) — "Витория" (Португалия) — 3:2 (1:2)
Голы: Мартинелли 32, Пепе 80, 90 — Эдвардс 8, Дуарте 36.
"Арсенал": Мартинес, Беллерин, Мустафи, Холдинг, Тирни, Торрейра, Уиллок (Себальос 45), Мэйтланд-Найлс (Гендузи 45), Смит-Роу, Мартинелли, Лакасетт (Пепе 75).
24.10.2019 23:55
Просмотров: 1315
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ты смотри, пока все спят - повылазили гг-шки. Облобызались со скузней. Слишком мило для фапла. Некому даже обоссать их. Пись на бестолковки
(ответить)
Киньте кто-нибудь ссыль на штрафные его, по-братски. Аж интересно стало.
(ответить)
Пепе мастер штрафных оказывается)) ..давненько не помню, чтобы игрок у нас забивал 2 штрафных за игру ..а так молодец - хоть и не складывается у него первые 2 месяца в Арсенале, но не теряет уверенности и не боится бить по воротам, брать на себя ответственность
..ну и Гендузи как всегда на уровне ..лучший на пару с Обамой в этом сезоне в Арсенале
(ответить)
Вы видели насколько хорош Пепе? Не зря за него заплатили такие деньги
Настоящий мастер, потрясающе забил 2 штрафных, классно вошел в игру и переломил исход
Браво, брависсимо!!!
(ответить)
Гендузи с Пепе топчики
(ответить)
Чисто одним матчем отбил всю сумму, красава Пепе ))
(ответить)
С победой пушкари!
(ответить)
Пепе лямов 10 отработал. Гендузи топчик, борется в каждом моменте. После ухода Миллера можно будет забрать у гг.
(ответить)
Гендузи гений, Арсенал не достоин его
(ответить)
Дзюбу. Тренером.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий