"Арсенал" вырвал победу у "Витории" благодаря дублю Пепе

Два блестящих штрафных удара Николя Пепе позволили "Арсеналу" вырвать победу у "Витории Гимарайнш" в матче группового этапа Лиги Европы — 3:2.

Из стартового состава "канониров" на матч Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" в минувший понедельник уцелел только Джо Уиллок. Месут Озил вновь не попал в заявку.



Счет в матче на "Эмирейтс" был открыт уже на восьмой минуте. Юный Маркус Эдвардс, который минувшим летом ушел из "Тоттенхэма" в "Виторию", на ложном замахе убрал в сторону Кирана Тирни с Эктором Беллерином, после чего расстрелял ближний угол ворот из пределов штрафной площади — 0:1.



Хозяева помчались отыгрываться и на 32-й минуте заставили соперника ошибиться. Тирни навесил с левого фланга, а Габриэль Мартинелли беспрепятственно пробил головой — 1:1.



Однако равновесие в счете продержалось недолго. Уже спустя четыре минуты Бруно Дуарте сыграл на добивании после дальнего удара своего партнера в штангу — 1:2.



Во втором тайме "Арсенал" принялся давить, но реальных моментов почти не создавал, а вдобавок регулярно проваливался в обороне.



В итоге отыграться "канонирам" помог стандарт — и вышедший на замену игрок. Это Николя Пепе, проведя на поле пять минут, великолепно пробил со штрафного — 2:2.



"Арсенал" воодушевился и концовку матча провел ударно, создавая момент за моментом. А когда уже шло компенсированное время, Пепе еще раз неотразимо исполнил штрафной — 3:2.



"Арсенал" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Европе и теперь уверенно возглавляет свою группу с девятью очками. "Канониры" ужасно оборонялись в этом матче — не в пример двум предыдущим.



"Арсенал" (Англия) — "Витория" (Португалия) — 3:2 (1:2)



Голы: Мартинелли 32, Пепе 80, 90 — Эдвардс 8, Дуарте 36.



"Арсенал": Мартинес, Беллерин, Мустафи, Холдинг, Тирни, Торрейра, Уиллок (Себальос 45), Мэйтланд-Найлс (Гендузи 45), Смит-Роу, Мартинелли, Лакасетт (Пепе 75).