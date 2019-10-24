Скоулз считает, что Озил пригодился бы "Юнайтед"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что полузащитник "Арсенала" Месут Озил мог бы пригодиться "красным дьяволам".
Ранее в октябре главный тренер "канониров" Унаи Эмери подбодрил Озила и заявил, что у того есть будущее на "Эмирейтс".
Однако подкрепить свои слова делом Эмери никак не может, не включив Озила в заявку на матч Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" и оставив Месута за бортом на поединок Лиги Европы против "Витории Гимарайнш".
Скоулз затрудняется объяснить ситуацию 31-летнего немца, но считает, что зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю Озил мог бы найти пристанище в "Юнайтед".
"Я не могу понять, что с ним происходит в "Арсенале". Думаю, он тот игрок, который может связывать игру команды".
"Думаю, он обладает огромным мастерством, он уже доказывал это в своей карьере, и он мог бы стать краткосрочным решением проблем "Юнайтед". Я не знаю наверняка, потому что это зависело бы от него".
"Я не могу представить себе его переход, но я думаю, он тот игрок, который бы пригодился "Юнайтед" прямо сейчас", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.
24.10.2019 23:00
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Мало пассажиров, так давай еще и самого бесполезного звать.
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450k в неделю этому господину
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Для полного счастья не хватает только Озила с личкой в 300к.
Неадекватный псих Кин, предатель Гиггз, дегенерат Сколз - одна легенда краше другой.
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