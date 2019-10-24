"Вулверхэмптон" одержал волевую победу над "Слованом"

"Вулверхэмптон" захватил лидерство в своей группе Лиги Европы благодаря волевой победе в гостях у "Слована" со счетом 1:2.

Первая же атака домашней команды стала результативной. Это случилось на 11-й минуте, когда Андраж Шпорар при помощи рикошета поразил ближний угол ворот Руя Патрисиу — 1:0.



До перерыва "волки" смотрелись неважно, однако во втором тайме смогли нащупать свою игру и в течение пяти минут изменили течение матча. Сперва Ромен Саисс ударом с дистанции заставил голкипера ошибиться — 1:1. А затем Рауль Хименес реализовал пенальти, который сам же и заработал —1:2.



Удаление вышедшего на замену Диогу Жоты на 87-й минуте уже ничего не поменяло. "Вулверхэмптон" одержал волевую победу и захватил лидерство в своей группе Лиги Европы.



"Слован" (Словакия) — "Вулверхэмптон" (Англия) — 1:2 (1:0)



Голы: Шпорар 11 — Саисс 58, Хименес 63 (пен).



"Вулверхэмптон": Патрисиу, Килман, Коуди, Боли, Доэрти, Моутиньо, Саисс (Дендонкер 76), Винагре, Гиббс-Уайт (Жота 59), Хименес, Кутроне (Траоре 45).



Удаление: Жота 87.