"Юнайтед" победил на выезде впервые с 10 марта

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" одержал свою первую победу в 12 последних выездных матчах, обыграв "Партизан" в Лиге Европы благодаря реализованному пенальти — 0:1.

Относительно 1:1 с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер произвел сразу семь изменений в стартовом составе. Харри Магуайр получил капитанскую повязку.

Как и в предыдущем матче Лиги Европы против АЗ, в Белграде "Юнайтед" смотрелся уныло и беззубо впереди.

Игра оживилась ближе к перерыву, когда команды обменялись попаданиями в штангу, а юный Брандон Уильямс нарвался на фол в штрафной и позволил Антони Мартиалю открыть счет с пенальти — 0:1.

Во втором тайме "Юнайтед" больше владел мячом, но по факту играл вторым номером и просто сдерживал соперника. "Партизан" нанес уйму ударов, но почти все они получились неточными, так и не сумев избежать поражения.

"Юнайтед" одержал свою первую выездную победу с матча против ПСЖ на "Стад де Франс" в прошлом сезоне, однако качество игры "дьяволов" по-прежнему оставляет желать сильно лучшего.

"Партизан" (Сербия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:1 (0:1)

Гол: Мартиаль 43 (пен).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Ван-Биссака (Джеймс 60), Джонс, Магуайр, Рохо, Вильямс, Мактоминей, Гарнер (Перейра 82), Мата, Мартиаль (Рэшфорд 60), Лингард.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Партизан

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2019 21:50

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  1. brown-ale 24.10.2019 22:01 # brown-ale
    Судя по тексту, снова играли как полное дно.

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  2. narcot 24.10.2019 22:00 # narcot
    Там кокозахам очко порвали

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  3. memfis63 24.10.2019 21:58 # memfis63
    есть сылка на матч арсенала ?

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  4. chronicle 24.10.2019 21:58 # chronicle
    Зато дома дважды у Ливерпуля очки забрали.
    Уровень.

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  5. electric 24.10.2019 21:54 # electric
    Keeeeeeeeeeeek

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