"Юнайтед" победил на выезде впервые с 10 марта

"Манчестер Юнайтед" одержал свою первую победу в 12 последних выездных матчах, обыграв "Партизан" в Лиге Европы благодаря реализованному пенальти — 0:1.

Относительно 1:1 с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер произвел сразу семь изменений в стартовом составе. Харри Магуайр получил капитанскую повязку.



Как и в предыдущем матче Лиги Европы против АЗ, в Белграде "Юнайтед" смотрелся уныло и беззубо впереди.



Игра оживилась ближе к перерыву, когда команды обменялись попаданиями в штангу, а юный Брандон Уильямс нарвался на фол в штрафной и позволил Антони Мартиалю открыть счет с пенальти — 0:1.



Во втором тайме "Юнайтед" больше владел мячом, но по факту играл вторым номером и просто сдерживал соперника. "Партизан" нанес уйму ударов, но почти все они получились неточными, так и не сумев избежать поражения.



"Юнайтед" одержал свою первую выездную победу с матча против ПСЖ на "Стад де Франс" в прошлом сезоне, однако качество игры "дьяволов" по-прежнему оставляет желать сильно лучшего.



"Партизан" (Сербия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:1 (0:1)



Гол: Мартиаль 43 (пен).



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Ван-Биссака (Джеймс 60), Джонс, Магуайр, Рохо, Вильямс, Мактоминей, Гарнер (Перейра 82), Мата, Мартиаль (Рэшфорд 60), Лингард.