Холдинг предпочитает выиграть Лигу Европы, нежели попасть в топ-4

Защитник "Арсенала" Роб Холдинг уверен, что его команда способна финишировать в топ-4, но еще больше он хочет выиграть Лигу Европы.

Несмотря на разочаровывающее поражение от "Шеффилд Юнайтед" в минувший понедельник, турнирное положение "канониров" по-прежнему довольно благоприятно — только два очка до третьего места в Премьер-Лиге.



Однако 24-летний Холдинг, который набирает форму после 10 месяцев отсутствия с травмой колена, предпочел бы попасть в Лигу Чемпионов другим способом.



"Думаю, мы более чем способны финишировать в топ-4. Но в первую очередь я хочу выиграть Лигу Европы, потому что мы добрались до финала в прошлом году, а я был травмирован и не смог в нем поучаствовать".



"Поэтому я бы хотел это исправить в нынешнем году. Думаю, если мы попадем в топ-4 и завоюем трофей Лиги Европы, это будет блестящий итог сезона", — цитирует Холдинга Goal.