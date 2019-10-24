Уэлбек выбыл на несколько месяцев

Нападающий "Уотфорда" Данни Уэлбек угодил в лазарет на несколько месяцев с надрывом задней поверхности бедра.

Выйдя в стартовом составе "шершней" на матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувший уикенд, Уэлбек травмировался уже спустя 55 секунд. При этом Данни получил свое повреждение практически на ровном месте — без какого-либо контакта с соперником.



Таким образом, экс-игрок "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" успел сыграть только семь матчей после возвращения от своей предыдущей травмы — перелома лодыжки, полученного в ноябре 2018.



"У меня плохие новости насчет Данни Уэлбека. В ближайшие две недели нам нужно будет немного тщательнее его обследовать, но это задняя поверхность бедра".



"Я не имею представления, сколько он пропустит, но это будет долго — счет пойдет не на недели, а на месяцы", — цитирует главного тренера "Уотфорда" Кике Санчеса Флореса Sky Sports.