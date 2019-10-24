Уэлбек выбыл на несколько месяцев

Данни Уэлбек Нападающий "Уотфорда" Данни Уэлбек угодил в лазарет на несколько месяцев с надрывом задней поверхности бедра.

Выйдя в стартовом составе "шершней" на матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувший уикенд, Уэлбек травмировался уже спустя 55 секунд. При этом Данни получил свое повреждение практически на ровном месте — без какого-либо контакта с соперником.

Таким образом, экс-игрок "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" успел сыграть только семь матчей после возвращения от своей предыдущей травмы — перелома лодыжки, полученного в ноябре 2018.

"У меня плохие новости насчет Данни Уэлбека. В ближайшие две недели нам нужно будет немного тщательнее его обследовать, но это задняя поверхность бедра".

"Я не имею представления, сколько он пропустит, но это будет долго — счет пойдет не на недели, а на месяцы", — цитирует главного тренера "Уотфорда" Кике Санчеса Флореса Sky Sports.


Метки травмы, Уотфорд, Уэлбек

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 24.10.2019 20:29 # ilovemanutd
    Вы неправильно публикуете новости, нужно делать иначе. Нужно взять список самых популярных стекляшек и публиковать новости типа таких:
    'Сегодня Уэлбек не получил травму ',
    'Алексис Санчес, пребывающий в Интере на правах аредны, сегодня не травмировался'
    Но делать так нужно только когда они здоровы, то есть получится около 5 новостей в год на футболиста.

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  2. tursa 24.10.2019 20:23 # tursa
    Жаль конечно, скоро карьеру завершать будет

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  3. mancunia-planet 24.10.2019 20:01 # mancunia-planet
    здоровья, лучшие времена позади

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