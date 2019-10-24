Майк Фелан призывает проявить терпение к Сульшеру

Ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майк Фелан считает, что его боссу Оле Гуннару Сульшеру нужно больше времени и приобретений, чтобы привести клуб к успеху.

"Красные дьяволы" выступают удручающим образом с того момента, как Сульшер получил постоянный контракт прошлой весной. Прямо сейчас "Юнайтед" занимает только 14-е место в Премьер-Лиге.



Тем не менее, Фелан уверяет, что Сульшер полностью контролирует ситуацию и просто нуждается, чтобы люди были терпеливы.



"Оле хорошо ладит с игроками, он понимает, что значит "Манчестер Юнайтед". Определенно, сейчас сложный момент для нас, но Оле еще не построил свою команду. Он подписал только троих игроков, а тренеру нужно больше, чем трое, чтобы это была твоя команда".



"Думаю, мы способны прибавить. Оле просто нужна возможность воссоздать эту культуру", — сообщил Фелан The Athletic.