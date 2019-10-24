Санчес получил от МЮ 5 млн. фунтов бонусов за прошлый сезон

Нападающий Алексис Санчес получил от "Манчестер Юнайтед" почти 5 миллионов фунтов в виде бонусов за прошлый сезон.

Напомним, этот сезон Санчес проводит на правах аренды в "Интере", куда он был отправлен реабилитировать свою карьеру после провальной прошлой кампании.



В кампании 2018/19 Алексис забил только два гола в 27 матчах за "Юнайтед". Однако Санчес продолжал исправно получать не только базовую зарплату в 400 тыс. фунтов в неделю, но и бонусы.



Как сообщает The Sun, суммарно за прошлый сезон игрок сборной Чили получил от "красных дьяволов" 4,920,011 фунтов в виде бонусов, зависящих от спортивных результатов, а также отчислений от использования образа футболиста.



Таким образом, эта надбавка к базовому окладу составила около 100 тыс. фунтов в неделю. Итого "Юнайтед" платил экс-игроку "Арсенала" по полмиллиона фунтов каждые семь дней.