Санчес получил от МЮ 5 млн. фунтов бонусов за прошлый сезон

Алексис Санчес Нападающий Алексис Санчес получил от "Манчестер Юнайтед" почти 5 миллионов фунтов в виде бонусов за прошлый сезон.

Напомним, этот сезон Санчес проводит на правах аренды в "Интере", куда он был отправлен реабилитировать свою карьеру после провальной прошлой кампании.

В кампании 2018/19 Алексис забил только два гола в 27 матчах за "Юнайтед". Однако Санчес продолжал исправно получать не только базовую зарплату в 400 тыс. фунтов в неделю, но и бонусы.

Как сообщает The Sun, суммарно за прошлый сезон игрок сборной Чили получил от "красных дьяволов" 4,920,011 фунтов в виде бонусов, зависящих от спортивных результатов, а также отчислений от использования образа футболиста.

Таким образом, эта надбавка к базовому окладу составила около 100 тыс. фунтов в неделю. Итого "Юнайтед" платил экс-игроку "Арсенала" по полмиллиона фунтов каждые семь дней.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2019 18:00

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  1. elprimer 24.10.2019 18:40 # elprimer
    Забил на карьеру по ходу, срубив шальные деньги, ну не может ведь он взять и разучится забивать.

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  2. maga-med7 24.10.2019 18:31 # maga-med7
    Всем привет я тут новенький и скажу сразу вы все те кто не за Челси 7овн0

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  3. urmat 24.10.2019 18:17 # urmat
    На фото - " Еще два ляма мне должны остались, суки"

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  4. iceteam 24.10.2019 18:16 # iceteam
    Уххахаха))) скам ещё что-то смеет вякать на МС и Челси, что те много денег тратят))) оруууу)

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  5. blackdreamer 24.10.2019 18:15 # blackdreamer
    до сих пор помню визги фанатов скамца и ебло топаря который играл на пианино )))))))))))) орево

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  6. mugabe 24.10.2019 18:12 # mugabe
    АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

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  7. gerrard08 24.10.2019 18:06 # gerrard08
    лол, Санчес просто выебал и высушил мю)

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  8. naby-keita 24.10.2019 18:06 # naby-keita
    В году 56 недель:
    500 000 х 56= 28 000 000 фунтов
    АХУЕТЬ какие копейки

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  9. vyrentz 24.10.2019 18:04 # vyrentz
    Ита ШЕДЕВР!

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  10. ivanivanich 24.10.2019 18:03 # ivanivanich
    Мата05, отзовись

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