Санчес получил от МЮ 5 млн. фунтов бонусов за прошлый сезон
Нападающий Алексис Санчес получил от "Манчестер Юнайтед" почти 5 миллионов фунтов в виде бонусов за прошлый сезон.
Напомним, этот сезон Санчес проводит на правах аренды в "Интере", куда он был отправлен реабилитировать свою карьеру после провальной прошлой кампании.
В кампании 2018/19 Алексис забил только два гола в 27 матчах за "Юнайтед". Однако Санчес продолжал исправно получать не только базовую зарплату в 400 тыс. фунтов в неделю, но и бонусы.
Как сообщает The Sun, суммарно за прошлый сезон игрок сборной Чили получил от "красных дьяволов" 4,920,011 фунтов в виде бонусов, зависящих от спортивных результатов, а также отчислений от использования образа футболиста.
Таким образом, эта надбавка к базовому окладу составила около 100 тыс. фунтов в неделю. Итого "Юнайтед" платил экс-игроку "Арсенала" по полмиллиона фунтов каждые семь дней.
24.10.2019 18:00
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Последние комментарии:
Забил на карьеру по ходу, срубив шальные деньги, ну не может ведь он взять и разучится забивать.
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Всем привет я тут новенький и скажу сразу вы все те кто не за Челси 7овн0
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На фото - " Еще два ляма мне должны остались, суки"
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Уххахаха))) скам ещё что-то смеет вякать на МС и Челси, что те много денег тратят))) оруууу)
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до сих пор помню визги фанатов скамца и ебло топаря который играл на пианино )))))))))))) орево
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АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА
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лол, Санчес просто выебал и высушил мю)
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В году 56 недель:
500 000 х 56= 28 000 000 фунтов
АХУЕТЬ какие копейки
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Ита ШЕДЕВР!
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Мата05, отзовись
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