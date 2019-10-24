Эмери: "Рано обсуждать постоянный трансфер Себальоса"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что пока слишком рано говорить, подпишет ли полузащитник Дани Себальос постоянный контракт с "канонирами".

На текущей неделе в испанской прессе появилась информация, что "Арсенал" уже начал переговоры с "Реалом" о выкупе Себальоса, который этот сезон проводит в английском клубе на правах аренды.



Утверждалось, что "канониры" предложили 25 миллионов фунтов за Дани, но "Реал" ответил отказом и потребовал 30 млн. Эти спекуляции не остались без внимания со стороны Эмери.



"Думаю, пока слишком рано это обсуждать. Дела Себальоса идут замечательно здесь, он регулярно играет".



"Конечно, у него большой потенциал, и я думаю, это только начало. Однако всем игрокам всегда требуется время на адаптацию. Он в процессе привыкания, и я очень хочу ускорить этот процесс".



"Сейчас только октябрь, поэтому ему еще предстоит проделать большой путь в плане адаптации. Конечная цель для меня — чтобы Себальос мог использовать весь своей потенциал для помощи нам в достижении своих целей. Мы более чем рады рассчитывать на него", — цитирует Эмери Daily Mirror.