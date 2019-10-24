Дубравка заключил с "Ньюкаслом" новый контракт до 2025 года

Голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный на шесть лет.

Дубравка защищает цвета "сорок" после своего перехода из пражской "Спарты" в 2018 году. Хорошо проявив себя за полсезона аренды, Мартин убедил клуб с "Сент-Джеймс Парк" выкупить его трансфер.



К настоящему моменту 30-летний словак сыграл 59 матчей за "Ньюкасл" в рамках Премьер-Лиги, сохранив свои ворота на замке 17 раз. Своей игрой Дубравка заслужил новую сделку и теперь сможет задержаться в клубе до июня 2025.



"Это удивительное ощущение. Должен признать, время здесь летит. Я провел здесь уже почти два года и обнаружил людей, которых могу называть своими друзьями".



"Я наслаждаюсь своим пребыванием здесь, и я рад, что смогу остаться здесь еще на шесть лет", — сообщил Дубравка NUFC TV.