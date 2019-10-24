Дубравка заключил с "Ньюкаслом" новый контракт до 2025 года

Мартин Дубравка Голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный на шесть лет.

Дубравка защищает цвета "сорок" после своего перехода из пражской "Спарты" в 2018 году. Хорошо проявив себя за полсезона аренды, Мартин убедил клуб с "Сент-Джеймс Парк" выкупить его трансфер.

К настоящему моменту 30-летний словак сыграл 59 матчей за "Ньюкасл" в рамках Премьер-Лиги, сохранив свои ворота на замке 17 раз. Своей игрой Дубравка заслужил новую сделку и теперь сможет задержаться в клубе до июня 2025.

"Это удивительное ощущение. Должен признать, время здесь летит. Я провел здесь уже почти два года и обнаружил людей, которых могу называть своими друзьями".

"Я наслаждаюсь своим пребыванием здесь, и я рад, что смогу остаться здесь еще на шесть лет", — сообщил Дубравка NUFC TV.


Метки Дубравка, контракты, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2019 16:05

Количество просмотров Просмотров: 208

Поиск: