"Юнайтед" заинтересован в покупке Томаса Мюллера

Томас Мюллер "Манчестер Юнайтед" собирается сделать предложение о покупке нападающего "Баварии" Томаса Мюллера в январе.

О том, что Мюллер подумывает об отъезде из Мюнхена, немецкая пресса сообщала еще ранее в октябре.

30-летний немец недоволен своей ситуацией в "Баварии", в стартовый состав которой он перестал проходить при Нико Коваче. В этом сезоне Бундеслиги Томас отметился лишь тремя появлениями с первых минут и вдобавок не забил ни одного гола.

Как утверждает Bild, проблемы Мюллера не остались незамеченными в "Юнайтед", который испытывает колоссальные проблемы в нападении в этом сезоне.

Томас находится на радаре "красных дьяволов" уже много лет — еще в 2015 Луи Ван Галь пытался заманить Мюллера на "Олд Траффорд". Возможно, в январе этот трансфер, наконец, состоится.


Метки Бавария, Манчестер Юнайтед, Мюллер

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 24.10.2019 15:12 # vyrentz
    Логичное продолжение истории со Швайни. А ведь и правда, не от хорошей жизни МЮ интересуется Манджукичем и Мюллером, видать, хорошие игроки не хотят вмазываться в это.

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  2. tigerpool 24.10.2019 15:05 # tigerpool
    Всех дерьмовых старикан в мю. Странно что Озила еще не сватывают туда

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