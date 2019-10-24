"Юнайтед" заинтересован в покупке Томаса Мюллера

"Манчестер Юнайтед" собирается сделать предложение о покупке нападающего "Баварии" Томаса Мюллера в январе.

О том, что Мюллер подумывает об отъезде из Мюнхена, немецкая пресса сообщала еще ранее в октябре.



30-летний немец недоволен своей ситуацией в "Баварии", в стартовый состав которой он перестал проходить при Нико Коваче. В этом сезоне Бундеслиги Томас отметился лишь тремя появлениями с первых минут и вдобавок не забил ни одного гола.



Как утверждает Bild, проблемы Мюллера не остались незамеченными в "Юнайтед", который испытывает колоссальные проблемы в нападении в этом сезоне.



Томас находится на радаре "красных дьяволов" уже много лет — еще в 2015 Луи Ван Галь пытался заманить Мюллера на "Олд Траффорд". Возможно, в январе этот трансфер, наконец, состоится.