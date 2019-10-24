"Юнайтед" заинтересован в покупке Томаса Мюллера
"Манчестер Юнайтед" собирается сделать предложение о покупке нападающего "Баварии" Томаса Мюллера в январе.
О том, что Мюллер подумывает об отъезде из Мюнхена, немецкая пресса сообщала еще ранее в октябре.
30-летний немец недоволен своей ситуацией в "Баварии", в стартовый состав которой он перестал проходить при Нико Коваче. В этом сезоне Бундеслиги Томас отметился лишь тремя появлениями с первых минут и вдобавок не забил ни одного гола.
Как утверждает Bild, проблемы Мюллера не остались незамеченными в "Юнайтед", который испытывает колоссальные проблемы в нападении в этом сезоне.
Томас находится на радаре "красных дьяволов" уже много лет — еще в 2015 Луи Ван Галь пытался заманить Мюллера на "Олд Траффорд". Возможно, в январе этот трансфер, наконец, состоится.
24.10.2019 15:00
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Логичное продолжение истории со Швайни. А ведь и правда, не от хорошей жизни МЮ интересуется Манджукичем и Мюллером, видать, хорошие игроки не хотят вмазываться в это.
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Всех дерьмовых старикан в мю. Странно что Озила еще не сватывают туда
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