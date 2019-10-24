В Премьер-Лиге будут играть за девять дней до старта ЧМ-2022

В сезоне 2022/23 Премьер-Лига уйдет на перерыв, связанный с Чемпионатом Мира в Катаре, только за девять дней до старта международного турнира.

Напомним, Чемпионат Мира традиционно играется летом, однако в это время в Катаре невыносимо жарко, поэтому ФИФА согласилась подвинуть Мундиаль на осень-зиму 2022 года.



Уже известно, что ЧМ-2022 стартует 21 ноября — как раз в то самое время, когда английский сезон ускоряется и переходит в самую насыщенную фазу.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, Премьер-Лига не собирается делать больших уступок для сборных. И в высшем дивизионе, и в Чемпионшипе планируют играть в футбол 12 ноября — за девять дней до старта ЧМ-2022.



А возобновится сезон Премьер-Лиги на Boxing Day (26 декабря) — всего лишь через восемь дней после финала в Катаре, дабы минимизировать воздействие Чемпионата Мира на клубный календарь матчей.