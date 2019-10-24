В Премьер-Лиге будут играть за девять дней до старта ЧМ-2022

ЧМ-2022 В сезоне 2022/23 Премьер-Лига уйдет на перерыв, связанный с Чемпионатом Мира в Катаре, только за девять дней до старта международного турнира.

Напомним, Чемпионат Мира традиционно играется летом, однако в это время в Катаре невыносимо жарко, поэтому ФИФА согласилась подвинуть Мундиаль на осень-зиму 2022 года.

Уже известно, что ЧМ-2022 стартует 21 ноября — как раз в то самое время, когда английский сезон ускоряется и переходит в самую насыщенную фазу.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, Премьер-Лига не собирается делать больших уступок для сборных. И в высшем дивизионе, и в Чемпионшипе планируют играть в футбол 12 ноября — за девять дней до старта ЧМ-2022.

А возобновится сезон Премьер-Лиги на Boxing Day (26 декабря) — всего лишь через восемь дней после финала в Катаре, дабы минимизировать воздействие Чемпионата Мира на клубный календарь матчей.


Метки Премьер-Лига, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2019 14:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. fireinth 24.10.2019 15:20 # fireinth
    Думаю в большинстве случаев для футболиста важнее что то выиграть с сборной. Т. К. клуб это прежде всего работа. То, что делают англичане это бизнес. Они просто не хотят терять деньги. И срать они хотели на то, как игроки подготовятся, какое у них будет состояние. В итоге получивший незначительную мышечную травму игрок не сможет поехать на ЧМ о котором он может быть всегда мечтал. А по факту пока мы (болелы) тут срёмся, игроки LFC, MU, MC и др. радуются вместе каждому забитому мячу.

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  2. gerrard08 24.10.2019 14:58 # gerrard08
    какая-то лютейшая дичь.
    неужели для бензаколонщиков было невозможно сделать закрытые стадики с мощнейшими кандюками?

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  3. vyrentz 24.10.2019 14:52 # vyrentz
    FIFAMAFIA

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  4. ac-dc 24.10.2019 14:44 # ac-dc
    В сезоне 22/23 стоит ожидать в ТОП-4 команду из нижней части таблицы АПЛ. Команду в которой нет сборников на ЧМ.

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  5. tursa 24.10.2019 14:16 # tursa
    Вот бы все клубы заставили своих игроков заигнорить этот чм, а возможно и все клубы топ 3 лиг, чтоб фифа обосралась по полной

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  6. liverpool-95 24.10.2019 14:15 # liverpool-95
    Что мне больше нравится в Англии , это то что акцент сделан всегда на футбол , и пофиг на всё остальное . Правильно всё сделали , надо играть и играть . Хер с этими чм)

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  7. compton 24.10.2019 14:10 # compton
    Спад игры у всех команд АПЛ обеспечен, ЛЧ и ЛЕ с участием английских команд будет унылым

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  8. ben-arfa 24.10.2019 14:03 # ben-arfa
    Видимо арабы очень много заплатили ФИФА, раз они такую eбoтню устраивают

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