В Премьер-Лиге будут играть за девять дней до старта ЧМ-2022
В сезоне 2022/23 Премьер-Лига уйдет на перерыв, связанный с Чемпионатом Мира в Катаре, только за девять дней до старта международного турнира.
Напомним, Чемпионат Мира традиционно играется летом, однако в это время в Катаре невыносимо жарко, поэтому ФИФА согласилась подвинуть Мундиаль на осень-зиму 2022 года.
Уже известно, что ЧМ-2022 стартует 21 ноября — как раз в то самое время, когда английский сезон ускоряется и переходит в самую насыщенную фазу.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, Премьер-Лига не собирается делать больших уступок для сборных. И в высшем дивизионе, и в Чемпионшипе планируют играть в футбол 12 ноября — за девять дней до старта ЧМ-2022.
А возобновится сезон Премьер-Лиги на Boxing Day (26 декабря) — всего лишь через восемь дней после финала в Катаре, дабы минимизировать воздействие Чемпионата Мира на клубный календарь матчей.
24.10.2019 14:00
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Последние комментарии:
Думаю в большинстве случаев для футболиста важнее что то выиграть с сборной. Т. К. клуб это прежде всего работа. То, что делают англичане это бизнес. Они просто не хотят терять деньги. И срать они хотели на то, как игроки подготовятся, какое у них будет состояние. В итоге получивший незначительную мышечную травму игрок не сможет поехать на ЧМ о котором он может быть всегда мечтал. А по факту пока мы (болелы) тут срёмся, игроки LFC, MU, MC и др. радуются вместе каждому забитому мячу.
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какая-то лютейшая дичь.
неужели для бензаколонщиков было невозможно сделать закрытые стадики с мощнейшими кандюками?
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FIFAMAFIA
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В сезоне 22/23 стоит ожидать в ТОП-4 команду из нижней части таблицы АПЛ. Команду в которой нет сборников на ЧМ.
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Вот бы все клубы заставили своих игроков заигнорить этот чм, а возможно и все клубы топ 3 лиг, чтоб фифа обосралась по полной
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Что мне больше нравится в Англии , это то что акцент сделан всегда на футбол , и пофиг на всё остальное . Правильно всё сделали , надо играть и играть . Хер с этими чм)
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Спад игры у всех команд АПЛ обеспечен, ЛЧ и ЛЕ с участием английских команд будет унылым
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Видимо арабы очень много заплатили ФИФА, раз они такую eбoтню устраивают
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