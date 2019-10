Прогнозы на матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг на групповом этапе Лиги Европы сыграют три английских клуба. "Манчестер Юнайтед" будет гостить в Сербии у "Партизана", тогда как "Вулверхэмптон" сыграет неподалеку со "Слованом" из Братиславы. И только "Арсеналу" не нужно никуда ехать — "канониры", уверенно лидирующие в своей группе, дома примут "Виторию Гимарайнш" из Португалии.





СЛОВАН — ВУЛВЕРХЭМПТОН

Четверг, 24 октября, 19:55



"Вулверхэмптон" весьма эффектно выбрался из сложной ситуации, в которой оказался на старте группового раунда Лиги Европы после домашнего поражения от "Браги". Обыграв на выезде "Бешикташ", "волки" встретятся с неожиданным лидером Группы К, также обыгравшим турков (дома, со счетом 4:2) и не проигравшим на выезде португальцам. Очевидно, что "Слован" берет свое в первую очередь за счет мотивации и огромного желания проявить себя в Европе, но и по части организации игры у словаков все в порядке. В целом "волки" будут очевидным фаворитом в этой паре, так как у них как раз нет никаких проблем с мотивацией в Европе — как и "Слован", они впервые играют в групповом раунде Лиги Европы, даром что представляют самый что ни на есть топовый чемпионат.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Вулверхэмптон" выиграл семь из восьми последних матчей в Лиге Европы;

- в трех последних матчах "Слована" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Слован" забивал как минимум дважды в трех последних матчах Лиги Европы;

- но в то же время "Слован" и пропускал как минимум дважды в трех последних матчах еврокубков.



Прогноз Who Scored: 1:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.9 в БК Фонбет



Чарли Николас (Sky Sports)



Этому сложно подобрать название. Я смотрел "волков" в субботу, и они были достаточно обычными. Это была их 18-я игра в сезоне, и в четверг состоится очередной матч в плотном графике команды Нуну. Это то, к чему должны быть готовы клубы, играющие в Европе. Менеджер "волков" не любит проводить широкую ротацию состава, но "Вулверхэмптон" прошел уже длинный путь с хорошими шансами на итоговый успех. "Волки" смогли победить "Манчестер Сити", но у них регулярно возникают проблемы с маленькими командами. Будет интересно посмотреть, как они справятся на этот раз.



Прогноз Чарли Николаса: 1:1



ПАРТИЗАН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Четверг, 24 октября, 19:55



В случае с "Манчестер Юнайтед" сейчас сложно определить, где проявляется уже фирменный прагматизм команды, а где мы можем наблюдать ее не менее фирменную атакующую беспомощность, но в отношении группового раунда Лиги Европы скорее подходит первое, чем второе. "Дьяволы" забили всего один гол в домашнем матче с "Астаной", но не пропускали в Голландии с АЗ, за счет чего сейчас и делят первое место в "Партизаном". Визит в Сербию обещает быть очень рискованным мероприятием для болельщиков МЮ, да и на футбольном поле у "красных дьяволов" могут возникнуть проблемы, так как футболисты "гробарей" будут настроены на не менее "горячий" прием англичан, чем их часто воинственные фаны.



Ключевая статистика от Who Scored



- в последних 10 матчах "Юнайтед" в Лиге Европы проходила ставка на тотал меньше 2.5 голов;

- "Юнайтед" не проигрывает уже в 13 матчах Лиги Европы кряду;

- в трех своих последних матчах Лиги Европы "Юнайтед" не пропускал.



Прогноз Who Scored: 1:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.35 в БК Фонбет



Чарли Николас (Sky Sports)



Еще одна сложная игра для "Манчестер Юнайтед". Мы увидели выступление в стиле Жозе Моуриньо в матче с "Ливерпулем". Я не могу вспомнить, чтобы "Юнайтед", даже в очень плохие времена, настолько много времени проводил на своей половине поля, как в той игре, где едва не удалось добыть уродливую победу. Антони Мартиаль снова в форме и, я думаю, он будет в старте, так как Маркус Рэшфорд много сил отдал игре с "Ливерпулем". Оле Гуннар Сульшер захочет сыграть от обороны, но его полузащита не умеет держать мяч. Фред и Мактоминей умеют играть жестко, но они не лучшие при игре в пас. Это еще один неловкий вечер для "Юнайтед", но ничья 1:1 будет тут достойным результатом, если ее получится добыть.



Прогноз Чарли Николаса: 1:1



АРСЕНАЛ — ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ

Четверг, 24 октября, 22:00



"Арсенал" очень уверенно проводит групповой раунд Лиги Европы — не в пример "Манчестер Юнайтед". При этом Унаи Эмери успевает проводить ротацию, давать шанс юным игрокам, но результаты "канониров" в турнире от этого не страдают, а даже выгодно отличаются от того, что команда демонстрирует в чемпионате. Конечно, нужно делать скидку на силу соперников — угодившего в кризис "Айнтрахта" и европейского середнячка "Стандарта", но это и не откровенные слабаки. А "Арсенал" забил в их ворота семь мячей, не пропустив ни одного, причем забивали тут Мартинелли, Уиллок, Сака, и только закрывали счет в Франкфурте и Лондоне опытные Обамеянг и Дани Себальос. Португальский клуб пока что в Группе F очков не набирал и выглядит комфортным противником для "Арсенала", которому нужно готовиться к непростому матчу с "Кристал Пэлас" уже в воскресенье.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Арсенал" выиграл семь из восьм последних матчей в Лиге Европы;

-в шести из восьми последних матчей в Лиге Европы "канониры" выиграли и первый тайм, и весь матч;

- в восьми из 10 последних матчей "Арсенала" в Лиге Европы проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- а вот у "Витории" все четыре последних матча Лиги Европы прошли по сценарию "тотал меньше 2.5 голов".



Прогноз Who Scored: 2:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 2.5 в БК Фонбет



Чарли Николас (Sky Sports)



Это еще один вечер, когда "Арсенал" может провести ротацию состава. Нужно понимать, вернутся ли Эктор Беллерин и Киран Тирни, но я надеюсь также увидеть Эмиля Смит-Роу, а также Джо Уиллока и Риса Нелсона. Сыграет ли Месут Озил?Я думаю, Унаи Эмери знает, что Озил тренируется недостаточно усердно, и именно поэтому не ставит его в состав. Но он все еще в команде, и я бы посмотрел на него. Алекс Лакасетт может вернуться в основу, а также мы можем увидеть Букайо Сака, тогда как Обамеянг наверняка отдохнет. Если Роб Холдинг готов, он должен выходить и играть. Будет шесть или семь изменений, но я ожидаю, что "Арсенал" выполнит свою работу.



Прогноз Чарли Николаса: 3:1



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru