Клопп: "Окслейд-Чемберлен может играть лучше"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен все еще может улучшить свою игру.

Накануне вечером Окслейд-Чемберлен, почти целиком пропустивший прошлый сезон, поучаствовал в разгроме "Генка" со счетом 4:1. Алекс отметился двумя блестящими голами с дистанции.



Однако Клопп обращает внимание на игру Окслейд-Чемберлена помимо голов. И здесь Алексу еще есть, над чем работать.



"Это был абсолютно замечательный момент для него, но я должен сказать, что игра Окса была ровно такой же, как и команды — да, он забил отличные голы, но в остальном может быть лучше".



"Нужно это признать, но это не проблема. Второй гол был потрясающим и очень важны для нас. Красота".



"В воскресенье забил Адам (Лаллана), а теперь Окс забил два гола. Это абсолютно замечательно", — цитирует Клоппа Sky Sports.