Эмери уверен, что сделал "Арсенал" лучше

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери встал на защиту результатов своей работы в Северном Лондоне.

Анализируя поражение "канониров" от "Шеффилд Юнайтед" в минувший понедельник, эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что не видит у "Арсенала" никакого прогресса относительно заключительного периода Арсена Венгера.



Однако на своей пресс-конференции в среду Эмери выразил уверенность, что сделал "Арсенал" более конкурентоспособной командой. Унаи указывает на то, что в своем первом сезоне он достиг большего, чем Венгер до него.



"Иногда у нас короткая память, но нам нужно помнить. Когда я пришел сюда, эта команда нуждалась в повышении своей конкурентоспособности".



"В своей предыдущей истории эта команда побеждала 1:0, будучи очень конкурентоспособной, но этого было недостаточно. Тогда начался процесс по повышению креативности с сохранением конкурентоспособности".



"Когда я пришел сюда, креативность была более-менее в норме, но конкурентоспособность страдала. Этого было недостаточно".



"Думаю, в прошлом сезоне я начал повышать конкурентоспособность, и при этом мы были более-менее креативны. Мы провели ряд очень хороших матчей, демонстрируя креативность".



"Болельщики могут иметь различные мнения. Кому-то хочется больше креативности, кому-то, возможно, хочется видеть более интенсивную и энергичную игру. Я хочу то и другое, мне свойственно то и другое".



"В прошлом году мы не достигли успеха. Нам не хватило одного очка в Премьер-Лиге, а в Лиге Европы мы проиграли в финале. В этом году нам нужно попробовать снова".



"Моя идея состоит в том, чтобы быть конкурентоспособными, креативными и добиваться успеха. Мы продолжаем этот процесс, используя молодых игроков, поэтому — терпение!" — цитирует Эмери Evening Standard.