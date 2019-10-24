Эмери уверен, что сделал "Арсенал" лучше
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери встал на защиту результатов своей работы в Северном Лондоне.
Анализируя поражение "канониров" от "Шеффилд Юнайтед" в минувший понедельник, эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что не видит у "Арсенала" никакого прогресса относительно заключительного периода Арсена Венгера.
Однако на своей пресс-конференции в среду Эмери выразил уверенность, что сделал "Арсенал" более конкурентоспособной командой. Унаи указывает на то, что в своем первом сезоне он достиг большего, чем Венгер до него.
"Иногда у нас короткая память, но нам нужно помнить. Когда я пришел сюда, эта команда нуждалась в повышении своей конкурентоспособности".
"В своей предыдущей истории эта команда побеждала 1:0, будучи очень конкурентоспособной, но этого было недостаточно. Тогда начался процесс по повышению креативности с сохранением конкурентоспособности".
"Когда я пришел сюда, креативность была более-менее в норме, но конкурентоспособность страдала. Этого было недостаточно".
"Думаю, в прошлом сезоне я начал повышать конкурентоспособность, и при этом мы были более-менее креативны. Мы провели ряд очень хороших матчей, демонстрируя креативность".
"Болельщики могут иметь различные мнения. Кому-то хочется больше креативности, кому-то, возможно, хочется видеть более интенсивную и энергичную игру. Я хочу то и другое, мне свойственно то и другое".
"В прошлом году мы не достигли успеха. Нам не хватило одного очка в Премьер-Лиге, а в Лиге Европы мы проиграли в финале. В этом году нам нужно попробовать снова".
"Моя идея состоит в том, чтобы быть конкурентоспособными, креативными и добиваться успеха. Мы продолжаем этот процесс, используя молодых игроков, поэтому — терпение!" — цитирует Эмери Evening Standard.
24.10.2019 12:00
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Поржал ))
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Конкурентноспособно играют по четвергам.
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Очередной философ
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Сколько раз он пезданул "конкурентоспособность".
Но если честно нефига не заметно этого, как были околопретендентами на место в лч, так и остались. Только что туда стремиться, если в 1/8 без вариантов отлетать от более-менее европейского гранда?
Насчёт креатива: Замашнил Озильку, главного креативщика, и по игре не вижу чего-то прям вуаляшного.
При Венгре, когда игрочелы вроде Уилшера Рэмси Жиру Озиля были в форме - реально было креативно: какие-то комбинации в одно касание, игра пятками, стеночки качественные.
Щас же ничего даже близко не наблюдаю
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3.14здит как дышит, 3.14дрила
вот пруф:
https://twitter.com/EnglandEngland/status/1186651740327829505?s=20
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Убрать единственного креативщика команды это пиздец как креативно блеать. Все больше убеждаюсь что он тренеришка.
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Слабо, ebening is not good for gooners
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Собрал бы ты свои вещи и свалил бы ты к себе на родину, цыган!
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усыпите этого неадеквата
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