Эмери уверен, что сделал "Арсенал" лучше

Унаи Эмери Наставник "Арсенала" Унаи Эмери встал на защиту результатов своей работы в Северном Лондоне.

Анализируя поражение "канониров" от "Шеффилд Юнайтед" в минувший понедельник, эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что не видит у "Арсенала" никакого прогресса относительно заключительного периода Арсена Венгера.

Однако на своей пресс-конференции в среду Эмери выразил уверенность, что сделал "Арсенал" более конкурентоспособной командой. Унаи указывает на то, что в своем первом сезоне он достиг большего, чем Венгер до него.

"Иногда у нас короткая память, но нам нужно помнить. Когда я пришел сюда, эта команда нуждалась в повышении своей конкурентоспособности".

"В своей предыдущей истории эта команда побеждала 1:0, будучи очень конкурентоспособной, но этого было недостаточно. Тогда начался процесс по повышению креативности с сохранением конкурентоспособности".

"Когда я пришел сюда, креативность была более-менее в норме, но конкурентоспособность страдала. Этого было недостаточно".

"Думаю, в прошлом сезоне я начал повышать конкурентоспособность, и при этом мы были более-менее креативны. Мы провели ряд очень хороших матчей, демонстрируя креативность".

"Болельщики могут иметь различные мнения. Кому-то хочется больше креативности, кому-то, возможно, хочется видеть более интенсивную и энергичную игру. Я хочу то и другое, мне свойственно то и другое".

"В прошлом году мы не достигли успеха. Нам не хватило одного очка в Премьер-Лиге, а в Лиге Европы мы проиграли в финале. В этом году нам нужно попробовать снова".

"Моя идея состоит в том, чтобы быть конкурентоспособными, креативными и добиваться успеха. Мы продолжаем этот процесс, используя молодых игроков, поэтому — терпение!" — цитирует Эмери Evening Standard.


Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2019 12:00

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  1. masta 24.10.2019 13:03 # masta
    Поржал ))

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  2. lampard78 24.10.2019 12:54 # lampard78
    Конкурентноспособно играют по четвергам.

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  3. fc-oil 24.10.2019 12:49 # fc-oil
    Очередной философ

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  4. andrew10 24.10.2019 12:32 # andrew10
    Сколько раз он пезданул "конкурентоспособность".
    Но если честно нефига не заметно этого, как были околопретендентами на место в лч, так и остались. Только что туда стремиться, если в 1/8 без вариантов отлетать от более-менее европейского гранда?
    Насчёт креатива: Замашнил Озильку, главного креативщика, и по игре не вижу чего-то прям вуаляшного.
    При Венгре, когда игрочелы вроде Уилшера Рэмси Жиру Озиля были в форме - реально было креативно: какие-то комбинации в одно касание, игра пятками, стеночки качественные.
    Щас же ничего даже близко не наблюдаю

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  5. vyrentz 24.10.2019 12:23 # vyrentz
    3.14здит как дышит, 3.14дрила

    вот пруф:
    https://twitter.com/EnglandEngland/status/1186651740327829505?s=20

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  6. kanoniru-poker 24.10.2019 12:23 # kanoniru-poker
    Убрать единственного креативщика команды это пиздец как креативно блеать. Все больше убеждаюсь что он тренеришка.

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  7. sisyazavr 24.10.2019 12:21 # sisyazavr
    Слабо, ebening is not good for gooners

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  8. vmjr 24.10.2019 12:19 # vmjr
    Собрал бы ты свои вещи и свалил бы ты к себе на родину, цыган!

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  9. puhovik-vengera 24.10.2019 12:02 # puhovik-vengera
    усыпите этого неадеквата

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