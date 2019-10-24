Клопп предвкушает матч с "Тоттенхэмом"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что находится в предвкушении битвы с "Тоттенхэмом" в воскресенье.
В среду вечером "красные" разгромили "Генк" в Лиге Чемпионов (1:4) и теперь начинают готовиться к домашнему матчу Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", который днем ранее катком проехался по "Црвене Звезде" — 5:0. Клопп заранее понимает, насколько сложно это будет.
"Все хорошо — меня не слишком порадовала игра (против "Генка"), но очень порадовал результат".
"Вышли ли мы на пик своей формы? Я не знаю, это не слишком важно. Я не думаю, что нам многого не хватает".
"Теперь у нас два выездных матчах — против "Юнайтед" и этот. Они оба будут сложными по разным причинам".
"Я не знаю, насколько хороша наш форма сейчас. Это не слишком важно, но я определенно знаю, что нам нужно в воскресенье. В любом случае это будет другая история".
"Это будет большой матч против посвежевшего "Тоттенхэма". Они пришли в норму аккурат ко встрече с нами".
"Конечно, они провели хороший матч вчера, но мы — не "Црвена Звезда", а "Тоттенхэм" — не "Генк".
"К счастью, у нас есть лишний день на подготовку к воскресенью относительно этого матча, и это поможет, потому что играть по графику воскресенье-среда не слишком круто. Тем не менее, мы набрали четыре очка, и это лучше, чем ничего".
"Теперь давайте подготовимся к "Тоттенхэму", — цитирует Клоппа Daily Express.
24.10.2019 11:00
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первое поражение будет...
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С Тотенхемом будет интересно
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КНЯЗЬ!!!
Только победа
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