Клопп предвкушает матч с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что находится в предвкушении битвы с "Тоттенхэмом" в воскресенье.

В среду вечером "красные" разгромили "Генк" в Лиге Чемпионов (1:4) и теперь начинают готовиться к домашнему матчу Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", который днем ранее катком проехался по "Црвене Звезде" — 5:0. Клопп заранее понимает, насколько сложно это будет.



"Все хорошо — меня не слишком порадовала игра (против "Генка"), но очень порадовал результат".



"Вышли ли мы на пик своей формы? Я не знаю, это не слишком важно. Я не думаю, что нам многого не хватает".



"Теперь у нас два выездных матчах — против "Юнайтед" и этот. Они оба будут сложными по разным причинам".



"Я не знаю, насколько хороша наш форма сейчас. Это не слишком важно, но я определенно знаю, что нам нужно в воскресенье. В любом случае это будет другая история".



"Это будет большой матч против посвежевшего "Тоттенхэма". Они пришли в норму аккурат ко встрече с нами".



"Конечно, они провели хороший матч вчера, но мы — не "Црвена Звезда", а "Тоттенхэм" — не "Генк".



"К счастью, у нас есть лишний день на подготовку к воскресенью относительно этого матча, и это поможет, потому что играть по графику воскресенье-среда не слишком круто. Тем не менее, мы набрали четыре очка, и это лучше, чем ничего".



"Теперь давайте подготовимся к "Тоттенхэму", — цитирует Клоппа Daily Express.