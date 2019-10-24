"Манчестер Сити" мог купить Лено вместо Эдерсона

Бернд Лено "Манчестер Сити" задумывался о приобретении голкипера Бернда Лено у "Байера", прежде чем укрепил последний рубеж Эдерсоном.

Разочаровавшись в Клаудио Браво, летом 2017 главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола задумал обзавестись новым первым номером.

В итоге клуб с "Этихад" сделал Эдерсона вторым самым дорогим голкипером мира на тот момент, заплатив "Бенфике" 35 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Но одновременно "Сити" рассматривал и вариант с Лено, который год спустя отправился из Леверкузена в "Арсенал" по сделке стоимостью 22.5 млн. фунтов.

"Они оба нам подходили. Трансферная стоимость одного была выше, а другой требовал более высокую зарплату".

"Я оставил выбор за тренерами", — цитирует спортивного директора "горожан" Чики Бегиристайна новая книга про Гвардиолу "Pep's City: The making of a superteam".

"Эдерсон обошелся нам дешево за такую цену", — добавил исполнительный директор "Сити" Ферран Сориано.


Метки Арсенал, Лено, Манчестер Сити, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 24.10.2019 10:57 # naby-keita
    Лено заслужил уйти на повышение, в Арсенале его лучшие годы проходят

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  2. recyjoed 24.10.2019 10:19 # recyjoed
    лено то еще днище оказалось. Чуть хуже кариуса. Для арсенала пойдет, а вот для клуба с высокими целями - нет.

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  3. tursa 24.10.2019 10:05 # tursa
    Повезло

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  4. pavlix76 24.10.2019 10:04 # pavlix76
    Очередная чудо новость из серии "мог-не мог". Мешки со своими деньгами кого захотят могут купить.

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