"Манчестер Сити" мог купить Лено вместо Эдерсона
"Манчестер Сити" задумывался о приобретении голкипера Бернда Лено у "Байера", прежде чем укрепил последний рубеж Эдерсоном.
Разочаровавшись в Клаудио Браво, летом 2017 главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола задумал обзавестись новым первым номером.
В итоге клуб с "Этихад" сделал Эдерсона вторым самым дорогим голкипером мира на тот момент, заплатив "Бенфике" 35 миллионов фунтов в качестве компенсации.
Но одновременно "Сити" рассматривал и вариант с Лено, который год спустя отправился из Леверкузена в "Арсенал" по сделке стоимостью 22.5 млн. фунтов.
"Они оба нам подходили. Трансферная стоимость одного была выше, а другой требовал более высокую зарплату".
"Я оставил выбор за тренерами", — цитирует спортивного директора "горожан" Чики Бегиристайна новая книга про Гвардиолу "Pep's City: The making of a superteam".
"Эдерсон обошелся нам дешево за такую цену", — добавил исполнительный директор "Сити" Ферран Сориано.
24.10.2019 10:00
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Последние комментарии:
Лено заслужил уйти на повышение, в Арсенале его лучшие годы проходят
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лено то еще днище оказалось. Чуть хуже кариуса. Для арсенала пойдет, а вот для клуба с высокими целями - нет.
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Повезло
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Очередная чудо новость из серии "мог-не мог". Мешки со своими деньгами кого захотят могут купить.
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