"Манчестер Сити" мог купить Лено вместо Эдерсона

"Манчестер Сити" задумывался о приобретении голкипера Бернда Лено у "Байера", прежде чем укрепил последний рубеж Эдерсоном.

Разочаровавшись в Клаудио Браво, летом 2017 главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола задумал обзавестись новым первым номером.



В итоге клуб с "Этихад" сделал Эдерсона вторым самым дорогим голкипером мира на тот момент, заплатив "Бенфике" 35 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Но одновременно "Сити" рассматривал и вариант с Лено, который год спустя отправился из Леверкузена в "Арсенал" по сделке стоимостью 22.5 млн. фунтов.



"Они оба нам подходили. Трансферная стоимость одного была выше, а другой требовал более высокую зарплату".



"Я оставил выбор за тренерами", — цитирует спортивного директора "горожан" Чики Бегиристайна новая книга про Гвардиолу "Pep's City: The making of a superteam".



"Эдерсон обошелся нам дешево за такую цену", — добавил исполнительный директор "Сити" Ферран Сориано.