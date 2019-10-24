"Юнайтед" готов уйти с поля в Белграде, если столкнется с расизмом
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что его команда готова уйти с поля, если столкнется с расизмом во время матча Лиги Европы против "Партизана" в Белграде.
На прошлой неделе Магуайр был в составе сборной Англии, чьи игроки подверглись расистским оскорблениям во время матча против Болгарии в Софии. Местные фанаты демонстрировали нацистские приветствия и издавали звуки обезьяны, из-за чего игра дважды останавливалась и едва не прервалась насовсем.
В четверг вечером Магуайру, Маркусу Рэшфдору и их партнерам по "Юнайтед" предстоит сыграть в столице Сербии — стране, которая имеет хорошо задокументированные проблемы с расизмом в футболе, и Харри готов к худшему сценарию.
"Мы доверимся трехступенчатому протоколу УЕФА. Конечно, в Софии была отвратительная атмосфера, и я не хочу снова с этим столкнуться".
"Мы позитивно настроены и надеемся на отличную атмосферу завтра вечером, всем нам не терпится сыграть".
"Но если что-нибудь пойдет не так, мы будем придерживаться трехступенчатого протокола УЕФА, и, уверен, люди на поле и за его пределами поступят так, как будет лучше для будущего", — цитирует Магуайра Sky Sports.
24.10.2019 09:00
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Последние комментарии:
нахера перед матчем пи3деть об этом? сами провоцирует, тупые дауны. типикал мю
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Двуличные падлы. То то же в воскресенье изображали из себя глухих даунов, когда на Арнольда орали.
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пздц чувствительные))
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обязательно уйдут если проигрывать будут, хорошо придумали кстати))
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Блять! Снова муссируют эту тему. Считаю, что в случае проявления расизма, наоборот нужно сконцентрироваться на матче и, не смотря ни на что, доиграть матч, а не бежать в подрибунные как шакалы, поджав хвост. Вот это был бы сильный поступок.
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