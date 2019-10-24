"Юнайтед" готов уйти с поля в Белграде, если столкнется с расизмом

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что его команда готова уйти с поля, если столкнется с расизмом во время матча Лиги Европы против "Партизана" в Белграде.

На прошлой неделе Магуайр был в составе сборной Англии, чьи игроки подверглись расистским оскорблениям во время матча против Болгарии в Софии. Местные фанаты демонстрировали нацистские приветствия и издавали звуки обезьяны, из-за чего игра дважды останавливалась и едва не прервалась насовсем.



В четверг вечером Магуайру, Маркусу Рэшфдору и их партнерам по "Юнайтед" предстоит сыграть в столице Сербии — стране, которая имеет хорошо задокументированные проблемы с расизмом в футболе, и Харри готов к худшему сценарию.



"Мы доверимся трехступенчатому протоколу УЕФА. Конечно, в Софии была отвратительная атмосфера, и я не хочу снова с этим столкнуться".



"Мы позитивно настроены и надеемся на отличную атмосферу завтра вечером, всем нам не терпится сыграть".



"Но если что-нибудь пойдет не так, мы будем придерживаться трехступенчатого протокола УЕФА, и, уверен, люди на поле и за его пределами поступят так, как будет лучше для будущего", — цитирует Магуайра Sky Sports.