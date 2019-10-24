"Юнайтед" готов уйти с поля в Белграде, если столкнется с расизмом

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что его команда готова уйти с поля, если столкнется с расизмом во время матча Лиги Европы против "Партизана" в Белграде.

На прошлой неделе Магуайр был в составе сборной Англии, чьи игроки подверглись расистским оскорблениям во время матча против Болгарии в Софии. Местные фанаты демонстрировали нацистские приветствия и издавали звуки обезьяны, из-за чего игра дважды останавливалась и едва не прервалась насовсем.

В четверг вечером Магуайру, Маркусу Рэшфдору и их партнерам по "Юнайтед" предстоит сыграть в столице Сербии — стране, которая имеет хорошо задокументированные проблемы с расизмом в футболе, и Харри готов к худшему сценарию.

"Мы доверимся трехступенчатому протоколу УЕФА. Конечно, в Софии была отвратительная атмосфера, и я не хочу снова с этим столкнуться".

"Мы позитивно настроены и надеемся на отличную атмосферу завтра вечером, всем нам не терпится сыграть".

"Но если что-нибудь пойдет не так, мы будем придерживаться трехступенчатого протокола УЕФА, и, уверен, люди на поле и за его пределами поступят так, как будет лучше для будущего", — цитирует Магуайра Sky Sports.


Метки Лига Европы, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Партизан, расизм

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. recyjoed 24.10.2019 09:35 # recyjoed
    нахера перед матчем пи3деть об этом? сами провоцирует, тупые дауны. типикал мю

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  2. gerrard08 24.10.2019 09:25 # gerrard08
    Двуличные падлы. То то же в воскресенье изображали из себя глухих даунов, когда на Арнольда орали.

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  3. stamford-bridge 24.10.2019 09:10 # stamford-bridge
    пздц чувствительные))

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  4. scauzer11 24.10.2019 09:08 # scauzer11
    обязательно уйдут если проигрывать будут, хорошо придумали кстати))

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  5. udaff 24.10.2019 09:05 # udaff
    Блять! Снова муссируют эту тему. Считаю, что в случае проявления расизма, наоборот нужно сконцентрироваться на матче и, не смотря ни на что, доиграть матч, а не бежать в подрибунные как шакалы, поджав хвост. Вот это был бы сильный поступок.

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