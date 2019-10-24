Ван дер Сар не будет спешить с возвращением в "Юнайтед"

Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар успокоил слухи, связывающие его с возвращением в "Манчестер Юнайтед".

За последнее время экс-голкипер "красных дьяволов" дал серию интервью о своем будущем. Ван дер Сар дал понять, что открыт к возвращению в "Юнайтед", который уже давно ищет идеального кандидата на должность спортивного директора.



Тем не менее, Эдвин пока не готов к смене клуба и чувствует, что еще не закончил свою миссию в Амстердаме.



"Как я уже говорил прежде, я хочу добиться успеха в "Аяксе". Будучи голкипером, ты повышаешь уверенность в себе, оттачиваешь свои сильные стороны и навыки. Так и здесь. Я пробую и познаю много разных вещей. Я еще не достиг цели. У меня по-прежнему есть незаконченное дело здесь. В данный момент я сосредоточен на "Аяксе", — сообщил Ван дер Сар BT Sport.