Эмери хотел купить Фабиньо в "Арсенал"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что хотел купить Фабиньо до того, как бразильский полузащитник присоединился к "Ливерпулю".

Эмери был во главе ПСЖ, когда Фабиньо помог "Монако" выиграть титул французской Лиги 1 в 2017. Поэтому когда на следующий год Унаи пригласили на работу в Северный Лондон, он позвал на "Эмирейтс" игрока, так сильно его впечатлившего.



Однако Фабиньо выбрал для продолжения карьеры "Ливерпуль" и после не самого выразительного прошлого сезона превратился в ключевого игрока "красных". Эта история вселяет в Эмери уверенность, что вингер Николя Пепе, обошедшийся "канонирам" в 72 миллиона фунтов, тоже освоится в Премьер-Лиге.



"Мы потратились на Пепе, но Пепе нужно время, чтобы адаптироваться к Премьер-Лиге".



"Приведу пример. Во Франции мне очень нравился Фабиньо. Он выступал за "Монако", и я хотел купить его в ПСЖ. Когда я перешел сюда, его имя было в списке наших целей, но он отправился в "Ливерпуль".



"Первые шесть месяцев он не играл, потратив их на адаптацию. Но теперь он играет удивительным образом, и я хочу, чтобы так же было с Дани Себальосом и Пепе".



"Нам нужно быть терпеливыми с Пепе, но он прибавляет. Если бы в понедельник он забил ("Шеффилд Юнайтед"), все было бы по-другому", — цитирует Эмери Evening Standard.