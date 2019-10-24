Гол "Аякса" в ворота "Челси" был отменен ошибочно

Квинси Промес Гол "Аякса" в матче Лиги Чемпионов против "Челси", вероятно, был отменен системой VAR ошибочно.

Накануне вечером "Челси" отпраздновал минимальную победу в Амстердаме благодаря голу вышедшего на замену Мичи Батшуайи в самой концовке матча.

Эта игра могла бы сложиться иначе, если бы не решение судейской бригады отменить гол Квинси Промеса в первом тайме. Рефери доверился подсказке из видеостудии, где углядели офсайд у атакующего игрока "Аякса".

Проблема в том, что использованный VAR кадр, на котором Промес находится чуть впереди защитника "синих" Курта Зума, был сделан в момент, когда мяч уже находился в воздухе.

Если же отмотать события к моменту, когда Хаким Зийеш выполнял пас, то становится видно, что Промес не попадает в положение вне игры.

Добавим, что на оригинальном кадре, использованном VAR, Зийеша и мяча не видно в принципе. Однако телеканал beIN Sports взял картинку с другой камеры и удостоверился, что арбитры из видеостудии грубо ошиблись.

Офсайд у Квинси Промеса


Метки VAR, Аякс, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2019 06:00

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  1. chebrec 24.10.2019 07:13 # chebrec
    И все равно оффсайд
    Какая мразь проплатила этот высер?

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  2. liverfun 24.10.2019 07:09 # liverfun
    Вар норм штука, но вот такие решения настраивают против этой системы. Судей надо жестко наказывать за такую некомпетентность, притом никто их не торопит, так что не понятны такие тупые ошибки

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  3. alexomck 24.10.2019 07:08 # alexomck
    + Алонсо мяч в явно отставленную руку попал. судейство было на уровне.

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  4. cezar 24.10.2019 06:58 # cezar
    там чистый гол был, это стоит признать...
    Ну хоть где то в пользу Челси приняли решение

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  5. gjchancel 24.10.2019 06:57 # gjchancel
    Когда-то ВАР сыграл против, вернул Должок.

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  6. ray-black 24.10.2019 06:51 # ray-black
    Написано же: "Проблема в том, что использованный VAR кадр, на котором Промес находится чуть впереди защитника "синих" Курта Зума, был сделан в момент, когда мяч уже находился в воздухе."
    А люди все равно смотрят на этот кадр и говорят что офсайд был.

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  7. januzaj00 24.10.2019 06:29 # januzaj00
    Переиграть матч!

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  8. tigerpool 24.10.2019 06:25 # tigerpool
    Там был явный офсайд

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  9. chelsiukpro 24.10.2019 06:05 # chelsiukpro
    ВЕРОЯТНО - что за бред! Бутца и плечо это не офсайт? Хотя здесь плохо видно перечерчено, по тв было хорошо видно плечо и бутцу в офсайте..

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