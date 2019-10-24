Гол "Аякса" в ворота "Челси" был отменен ошибочно
Гол "Аякса" в матче Лиги Чемпионов против "Челси", вероятно, был отменен системой VAR ошибочно.
Накануне вечером "Челси" отпраздновал минимальную победу в Амстердаме благодаря голу вышедшего на замену Мичи Батшуайи в самой концовке матча.
Эта игра могла бы сложиться иначе, если бы не решение судейской бригады отменить гол Квинси Промеса в первом тайме. Рефери доверился подсказке из видеостудии, где углядели офсайд у атакующего игрока "Аякса".
Проблема в том, что использованный VAR кадр, на котором Промес находится чуть впереди защитника "синих" Курта Зума, был сделан в момент, когда мяч уже находился в воздухе.
Если же отмотать события к моменту, когда Хаким Зийеш выполнял пас, то становится видно, что Промес не попадает в положение вне игры.
Добавим, что на оригинальном кадре, использованном VAR, Зийеша и мяча не видно в принципе. Однако телеканал beIN Sports взял картинку с другой камеры и удостоверился, что арбитры из видеостудии грубо ошиблись.
The frame #VAR used compared to the frame when the ball was crossed...#beINUCL #AJACHE pic.twitter.com/NSxydCORSQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 23, 2019
24.10.2019 06:00
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Последние комментарии:
И все равно оффсайд
Какая мразь проплатила этот высер?
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Вар норм штука, но вот такие решения настраивают против этой системы. Судей надо жестко наказывать за такую некомпетентность, притом никто их не торопит, так что не понятны такие тупые ошибки
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+ Алонсо мяч в явно отставленную руку попал. судейство было на уровне.
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там чистый гол был, это стоит признать...
Ну хоть где то в пользу Челси приняли решение
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Когда-то ВАР сыграл против, вернул Должок.
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Написано же: "Проблема в том, что использованный VAR кадр, на котором Промес находится чуть впереди защитника "синих" Курта Зума, был сделан в момент, когда мяч уже находился в воздухе."
А люди все равно смотрят на этот кадр и говорят что офсайд был.
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Переиграть матч!
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Там был явный офсайд
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ВЕРОЯТНО - что за бред! Бутца и плечо это не офсайт? Хотя здесь плохо видно перечерчено, по тв было хорошо видно плечо и бутцу в офсайте..
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