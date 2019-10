Гол "Аякса" в ворота "Челси" был отменен ошибочно

Гол "Аякса" в матче Лиги Чемпионов против "Челси", вероятно, был отменен системой VAR ошибочно.

Накануне вечером "Челси" отпраздновал минимальную победу в Амстердаме благодаря голу вышедшего на замену Мичи Батшуайи в самой концовке матча.



Эта игра могла бы сложиться иначе, если бы не решение судейской бригады отменить гол Квинси Промеса в первом тайме. Рефери доверился подсказке из видеостудии, где углядели офсайд у атакующего игрока "Аякса".



Проблема в том, что использованный VAR кадр, на котором Промес находится чуть впереди защитника "синих" Курта Зума, был сделан в момент, когда мяч уже находился в воздухе.



Если же отмотать события к моменту, когда Хаким Зийеш выполнял пас, то становится видно, что Промес не попадает в положение вне игры.



Добавим, что на оригинальном кадре, использованном VAR, Зийеша и мяча не видно в принципе. Однако телеканал beIN Sports взял картинку с другой камеры и удостоверился, что арбитры из видеостудии грубо ошиблись.









The frame #VAR used compared to the frame when the ball was crossed...#beINUCL #AJACHE pic.twitter.com/NSxydCORSQ