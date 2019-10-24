Лэмпард: "Доволен каждым аспектом игры"

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что доволен каждым элементом игры своей команды в выездном матче Лиги Чемпионов против "Аякса".

В среду "синие" одержали свою вторую победу на групповом этапе европейского турнира. Выдержав давление "Аякса", в концовке усилиями вышедших на замену Кристиана Пулишича и Мичи Батшуайи "Челси" вырвал победу со счетом 0:1. Но еще больше, чем результат, Лэмпарда обрадовала игра его команды.

"Я доволен. Доволен каждым аспектом игры. У них были моменты, но ты приехал к "Аяксу", и команда такого мастерства непременно будет иметь свои моменты. Однако мы продемонстрировали выдающееся трудолюбие и готовность работать без мяча друг за друга. Выдающимся образом себя проявили и вышедшие на замену игроки. Без этого здесь не добиться положительного результата".

"Возвращаясь к вышедшим на замену игрокам — именно этого ты от них и хочешь. Иногда самое сложное в работе тренера — это оставлять игроков вне команды, потому что игроки хотят играть каждую неделю. Однако ты все равно можешь на них положиться, а они выходят и проявляют себя".

"Они оба это сделали. Я доволен ими обоими и доволен всей командой. У нас отличный командный дух, а когда игроки выходят на замену и делают разницу, это замечательно для каждого".

"У нас огромный потенциал, и меня пугает, насколько хороши мы можем быть, потому что нам еще столь многое нужно улучшить. Этот матч дает представление, как мы хотим играть", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.


Метки Аякс, Лига Чемпионов, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2019 00:25

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Последние комментарии:




  1. krutoykanonir 24.10.2019 01:54 # krutoykanonir
    У Челси хорошая молодежь - Маунт, Одои, Тамори, и особенно мне нравится Абрахам.
    академия работает на славу

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  2. mousta 24.10.2019 00:57 # mousta
    таки да
    слишком здравая игра во всех линиях
    победить аякс на классе, да еще и на выезде, это имхо сильно

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  3. sisyazavr 24.10.2019 00:48 # sisyazavr
    Продолжаем

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  4. chebrec 24.10.2019 00:41 # chebrec
    Сыграли хорошо
    Но моменты нужно лучше реализовывать

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  5. mancunia-planet 24.10.2019 00:33 # mancunia-planet
    Достойный результат, Фрэнк Лэмпард оправдывает ожидания его болельщиков.

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