Лэмпард: "Доволен каждым аспектом игры"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что доволен каждым элементом игры своей команды в выездном матче Лиги Чемпионов против "Аякса".

В среду "синие" одержали свою вторую победу на групповом этапе европейского турнира. Выдержав давление "Аякса", в концовке усилиями вышедших на замену Кристиана Пулишича и Мичи Батшуайи "Челси" вырвал победу со счетом 0:1. Но еще больше, чем результат, Лэмпарда обрадовала игра его команды.



"Я доволен. Доволен каждым аспектом игры. У них были моменты, но ты приехал к "Аяксу", и команда такого мастерства непременно будет иметь свои моменты. Однако мы продемонстрировали выдающееся трудолюбие и готовность работать без мяча друг за друга. Выдающимся образом себя проявили и вышедшие на замену игроки. Без этого здесь не добиться положительного результата".



"Возвращаясь к вышедшим на замену игрокам — именно этого ты от них и хочешь. Иногда самое сложное в работе тренера — это оставлять игроков вне команды, потому что игроки хотят играть каждую неделю. Однако ты все равно можешь на них положиться, а они выходят и проявляют себя".



"Они оба это сделали. Я доволен ими обоими и доволен всей командой. У нас отличный командный дух, а когда игроки выходят на замену и делают разницу, это замечательно для каждого".



"У нас огромный потенциал, и меня пугает, насколько хороши мы можем быть, потому что нам еще столь многое нужно улучшить. Этот матч дает представление, как мы хотим играть", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.