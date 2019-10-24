"Ливерпуль" разгромил на выезде "Генк"
Дубль Окслейд-Чемберлена помог "Ливерпулю" отпраздновать выездную победу над "Генком" в Лиге Чемпионов со счетом 1:4.
По сравнению с выездом к "Манчестер Юнайтед" главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял половину полевых игроков, внедрив в стартовый состав Деяна Ловрена, Джеймса Милнера, Наби Кейта, Алекса Окслейд-Чемберлена и Мохамеда Салаха.
"Ливерпулю" удалось открыт счет уже на второй минуте. Получив передачу от Фабиньо, Окслейд-Чемберлен с подступов к штрафной нанес бильярдный удар в притирку со штангой — 0:1.
Вскоре "Генк" ответил двумя выходами один на один, но в первом случае Мбвана Саматта не попал в створ, а во втором удар Пола Онуачу отразил Алиссон. Оборона гостей явно прозевала два этих прорыва.
На 25-й минуте "красные" могли удвоить счет. Роберто Фирмино рабоной сделал передачу на линию вратарской, однако Садио Мане пробил прямо в голкипера.
Тут же "Генк" провел свою атаку, и Саматта, выиграв второй этаж у Милнера, головой замкнул подачу с фланга, однако система VAR отменила гол — офсайд!
"Ливерпуль" не смог должным образом отреагировать на эти тревожные звоночки. Хозяева продолжали напрягать оборону соперника вплоть до перерыва, хотя значительно меньше владели мячом.
Во втором тайме "красные" смотрелись все так же скверно, но затем свое веское слово сказал Окслейд-Чемберлен. На 57-й минуте Алекс нанес дальний удар внешней стороной носка после скидки Фирмино, а мяч попал в перекладину и оказался в воротах — 0:2.
После второго пропущенного гола "Генк" поник духом, и на 77-й минуте гости этим воспользовались. Салах сделал короткую передачу в штрафную на открывание Мане, а тот успел подсечь мяч, прежде чем до оного добрался голкипер — 0:3.
В концовке матча команды, слегка раскрепостившись, обменялись голами. Сперва Салах получил мяч на линии штрафной, стоя спиной к воротам, после чего развернулся, ускользнул от двух защитников и поразил ворота — 0:4. В ответ на это Стивен Одей пробил с близкого расстояния между ног Алиссона после хорошего прорыва партнера — 1:4.
"Ливерпуль" позволил слишком многое для столь скромного соперника и, как и в предыдущих выездных матчах Лиги Чемпионов, показал неубедительную игру. Однако более высокое индивидуальное мастерство предрешило судьбу поединка в пользу "красных".
"Генк" (Бельгия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:4 (0:1)
Голы: Одей 88 — Окслейд-Чемберлен 2, 57, Мане 77, Салах 87.
"Генк": Кауке, Мехле, Куэста, Лукуми, Уронен, Бонгонда (Ндонгала 66), Берге, Хейнен, Ито (Хаджи 87), Саматта, Онуачу (Одей 81).
"Ливерпуль": Алиссон, Милнер, Ван Дейк, Ловрен, Робертсон (Гомес 63), Фабиньо, Кейта, Окслейд-Чемберлен (Вейналдум 74), Салах, Фирмино (Ориги 80), Мане.
Предупреждения: Одей — Гомес.
24.10.2019 00:00
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Последние комментарии:
Без косяков конечно никак, хорошо что бельгийцы вышли играть обосранные уже, а то двуху могли бы закинуть в первом тайме. Еблан ловрен забил хер защищаться и решил что он нап видать. Окс порадовал, второй гол вобще конфетный, лучший гол тура должно быть. Фирма пас рабоной был невероятен)
Юнва!
(ответить)
Хочу напомнить, что Чамбо отклонил предложение Шестьнольси с повышенной зп и перешёл в Ливерпуль выигрывать ЛЧ.
(ответить)
24.10.2019 00:07 #
thegodfather
славия 22(7) барса 13(7)
пхахахах, чтоооооо
Источник: http://fapl.ru/posts/74221/?c=1
Смешно, что люди которые столько смотрят футбол до сих пор ориентируются только не статистику?
Ничего что много этих ударов у славии были вообще не из опасных зон , и в руки тер Штегену
(ответить)
Они ограничили "Аякс" так, что у тех было всего несколько полумоментов. Ограничили именно тем как играли, и как защищались. Об этой команде невозможно молчать. Это было шикарное выступление. Он (Лэмпард) придает молодым игрокам уверенность. Это лучший матч в исполнении "синих" с момента назначения Фрэнка Лэмпарда."
lampussy toparik
(ответить)
второй кукольдный матч к ряду в стиле бей-беги-хуй соси
интересно это спад или "гений" клоппа
естественно топ игроки будут решать индивидуально
до тех пор пока попадут на организованную команду
пока рано плакаться конечно, но вот после ттх видно будет...
(ответить)
mihuilo ny ti i zeropucker
pzdc
(ответить)
пенсам обязам надо если и выходить, то с 1 места
там пздц изи на реал можно попасть
было бы збс)
(ответить)
Кейта оживает, берегись Ливерпуля
(ответить)
Ранний гол ЛФК против Генка во многом определил последующее течение матча. Одни не хотели сильно напрягаться, а другие не решались идти вперед большими силами. Кейта сыграл не без обрезов и брака, единственный свой гол бельгийцы забили с потерей мяча на правом фланге Ловреном. Окс здорово исполнил в случае обоих своих голов. Салах и Мане проснулись в заключительные 20 минут матча, лишь только когда Генк начал откровенно оголять тылы.
(ответить)
славия 22(7) барса 13(7)
пхахахах, чтоооооо?
(ответить)
Зальбург перегорели, на выезде должны побеждать, чтоб опять Наполи за бортом оставить
(ответить)
Мне кто-нибудь объяснит, зачем эту пизду допускают комментировать?
(ответить)
Настоящие топари побеждают на последних минутах, а это ерунда какая-то.
(ответить)
Очередные изи очки в сезоне. Уже думаешь сколько очередных голов наши забют сопернику, а не проигрышь/выигрвшь.
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А как МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД сыграл знает кто?
(ответить)
zeropuck govno
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KNJAZI EVROPI!
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Чмо на Xуйрене засрало сухарь Алиссону. Хорошее выступление красных ликвидаторов, голы один краше другого. Ждём не менее яркого выступления в воскресенье с Петунхэмом.
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Не знаю че смотрели вы, но я смотрел Лилль Валенсия и не жалею. Просто топ матч, особенно концовка. Норм результат.
Источник: http://fapl.ru/posts/74218/?c=1#c7003386
(ответить)
КНЯЗИ на троне!!!
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