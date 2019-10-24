"Ливерпуль" разгромил на выезде "Генк"

Дубль Окслейд-Чемберлена помог "Ливерпулю" отпраздновать выездную победу над "Генком" в Лиге Чемпионов со счетом 1:4.

По сравнению с выездом к "Манчестер Юнайтед" главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял половину полевых игроков, внедрив в стартовый состав Деяна Ловрена, Джеймса Милнера, Наби Кейта, Алекса Окслейд-Чемберлена и Мохамеда Салаха.



"Ливерпулю" удалось открыт счет уже на второй минуте. Получив передачу от Фабиньо, Окслейд-Чемберлен с подступов к штрафной нанес бильярдный удар в притирку со штангой — 0:1.



Вскоре "Генк" ответил двумя выходами один на один, но в первом случае Мбвана Саматта не попал в створ, а во втором удар Пола Онуачу отразил Алиссон. Оборона гостей явно прозевала два этих прорыва.



На 25-й минуте "красные" могли удвоить счет. Роберто Фирмино рабоной сделал передачу на линию вратарской, однако Садио Мане пробил прямо в голкипера.



Тут же "Генк" провел свою атаку, и Саматта, выиграв второй этаж у Милнера, головой замкнул подачу с фланга, однако система VAR отменила гол — офсайд!



"Ливерпуль" не смог должным образом отреагировать на эти тревожные звоночки. Хозяева продолжали напрягать оборону соперника вплоть до перерыва, хотя значительно меньше владели мячом.



Во втором тайме "красные" смотрелись все так же скверно, но затем свое веское слово сказал Окслейд-Чемберлен. На 57-й минуте Алекс нанес дальний удар внешней стороной носка после скидки Фирмино, а мяч попал в перекладину и оказался в воротах — 0:2.



После второго пропущенного гола "Генк" поник духом, и на 77-й минуте гости этим воспользовались. Салах сделал короткую передачу в штрафную на открывание Мане, а тот успел подсечь мяч, прежде чем до оного добрался голкипер — 0:3.



В концовке матча команды, слегка раскрепостившись, обменялись голами. Сперва Салах получил мяч на линии штрафной, стоя спиной к воротам, после чего развернулся, ускользнул от двух защитников и поразил ворота — 0:4. В ответ на это Стивен Одей пробил с близкого расстояния между ног Алиссона после хорошего прорыва партнера — 1:4.



"Ливерпуль" позволил слишком многое для столь скромного соперника и, как и в предыдущих выездных матчах Лиги Чемпионов, показал неубедительную игру. Однако более высокое индивидуальное мастерство предрешило судьбу поединка в пользу "красных".



"Генк" (Бельгия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:4 (0:1)



Голы: Одей 88 — Окслейд-Чемберлен 2, 57, Мане 77, Салах 87.



"Генк": Кауке, Мехле, Куэста, Лукуми, Уронен, Бонгонда (Ндонгала 66), Берге, Хейнен, Ито (Хаджи 87), Саматта, Онуачу (Одей 81).



"Ливерпуль": Алиссон, Милнер, Ван Дейк, Ловрен, Робертсон (Гомес 63), Фабиньо, Кейта, Окслейд-Чемберлен (Вейналдум 74), Салах, Фирмино (Ориги 80), Мане.



Предупреждения: Одей — Гомес.