"Ливерпуль" осудил своих фанатов за оскорбительный баннер с Ориги

"Ливерпуль" подверг порицанию своих болельщиков, которые перед матчем против "Генка" вывесили оскорбительный баннер с изображением нападающего Дивока Ориги.

Ориги навсегда вошел в фольклор фанатов мерсисайдского клуба после своих героических голов в прошлом сезоне, благодаря чему "красные" до последнего сражались за титул Премьер-Лиги и выиграли Лигу Чемпионов.



Однако кое-кто из фанатов "Ливерпуля" с этим явно перестарался, вывесив на гостевой секции стадиона в Бельгии, родине Ориги, баннер, на котором Дивок изображен с кубком Лиги Чемпионов и гипертрофированным мужским достоинством ниже колен.



"Этот баннер чрезвычайно оскорбителен и неуместен. Мы осуждаем его использование на матче сегодня вечером и добились его снятия, как только об этом узнали".



"Теперь мы установим личности людей, ответственных за его пронос на стадион, и примем необходимые меры", — гласит заявление "красных".



Добавим, этот баннер был снят за 35 минут до стартового свистка.



