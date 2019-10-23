"Ливерпуль" осудил своих фанатов за оскорбительный баннер с Ориги

Баннер в честь Дивока Ориги "Ливерпуль" подверг порицанию своих болельщиков, которые перед матчем против "Генка" вывесили оскорбительный баннер с изображением нападающего Дивока Ориги.

Ориги навсегда вошел в фольклор фанатов мерсисайдского клуба после своих героических голов в прошлом сезоне, благодаря чему "красные" до последнего сражались за титул Премьер-Лиги и выиграли Лигу Чемпионов.

Однако кое-кто из фанатов "Ливерпуля" с этим явно перестарался, вывесив на гостевой секции стадиона в Бельгии, родине Ориги, баннер, на котором Дивок изображен с кубком Лиги Чемпионов и гипертрофированным мужским достоинством ниже колен.

"Этот баннер чрезвычайно оскорбителен и неуместен. Мы осуждаем его использование на матче сегодня вечером и добились его снятия, как только об этом узнали".

"Теперь мы установим личности людей, ответственных за его пронос на стадион, и примем необходимые меры", — гласит заявление "красных".

Добавим, этот баннер был снят за 35 минут до стартового свистка.

Баннер в честь Дивока Ориги


Метки болельщики, Генк, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2019 22:45

Количество просмотров Просмотров: 268

Поиск: