Сульшер отреагировал на совет Кина купить Кейна

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отреагировал на совет своего бывшего партнера по команде Роя Кина купить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

В этом сезоне "красные дьяволы" испытывают огромные проблемы с забитыми голами, и после ничьей 1:1 против "Ливерпуля" в минувший уикенд Кин посоветовал своему бывшему клубу обратить внимание на Кейна.



"Просто возьми и забери Кейна из "Тоттенхэма". Легко. Они ("шпоры") в хаосе, так что возьми и забери его", — говорил Кин.



В преддверии матча Лиги Европы против "Партизана" Сульшер ответил на эту рекомендацию и дал понять, что не будет спекулировать о трансферах, пока окно закрыто.



"Думаю, Рой привык говорить, что думает, не так ли?"



"В первую очередь мы должны упорно работать. Выздоровление Антони (Мартиаля) придаст нам большой импульс, а также разгрузит Маркуса (Рэшфорда). Я предвкушаю работу с имеющимися у нас быстрыми и техничными нападающими в следующие несколько недель".



"В мире есть не так много Левандовски и Кейнов. Они похожи на Ширера и Ван Нистелроя — великолепных бомбардиров".



"Наши нападающие — игроки другого типа, но я должен признать, что мне нравятся те, кто может использовать даже полумомент. Кейн — один из лучших, но он игрок "Тоттенхэма", — цитирует Сульшера Evening Standard.