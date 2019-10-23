Сульшер отреагировал на совет Кина купить Кейна

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отреагировал на совет своего бывшего партнера по команде Роя Кина купить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

В этом сезоне "красные дьяволы" испытывают огромные проблемы с забитыми голами, и после ничьей 1:1 против "Ливерпуля" в минувший уикенд Кин посоветовал своему бывшему клубу обратить внимание на Кейна.

"Просто возьми и забери Кейна из "Тоттенхэма". Легко. Они ("шпоры") в хаосе, так что возьми и забери его", — говорил Кин.

В преддверии матча Лиги Европы против "Партизана" Сульшер ответил на эту рекомендацию и дал понять, что не будет спекулировать о трансферах, пока окно закрыто.

"Думаю, Рой привык говорить, что думает, не так ли?"

"В первую очередь мы должны упорно работать. Выздоровление Антони (Мартиаля) придаст нам большой импульс, а также разгрузит Маркуса (Рэшфорда). Я предвкушаю работу с имеющимися у нас быстрыми и техничными нападающими в следующие несколько недель".

"В мире есть не так много Левандовски и Кейнов. Они похожи на Ширера и Ван Нистелроя — великолепных бомбардиров".

"Наши нападающие — игроки другого типа, но я должен признать, что мне нравятся те, кто может использовать даже полумомент. Кейн — один из лучших, но он игрок "Тоттенхэма", — цитирует Сульшера Evening Standard.


Метки Кейн, Кин, Манчестер Юнайтед, Сульшер, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2019 22:00

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  1. ben-arfa 23.10.2019 22:11 # ben-arfa
    “но он игрок Тоттенхэма”

    Так тебя это и просят исправить, глyпый смеагол

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