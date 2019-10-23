"Челси" вырвал победу у "Аякса" благодаря голу Батшуайи

Гол вышедшего на замену Мичи Батшуайи позволил "Челси" вырвать победу в концовке выездного матча Лиги Чемпионов против "Аякса" — 0:1.

Относительно предыдущего матча в стартовом составе "синих" можно было наблюдать только одну перестановку, да и та стала вынужденной. Вместо травмированного Росса Баркли появился Матео Ковачич.



В начале матча "Аякс" был резче, подвергая Кепу Аррисабалагу и его защитников определенному давлению. "Челси" смог ответить на 14-й минуте, когда Мейсон Маунт наносил удар из пределов штрафной, но голкипер хозяев потащил мяч из ближнего угла ворот.



"Аякс" и дальше смотрелся предпочтительнее и держал гостей в напряжении, хотя моментов не создавал.



Важное событие случилось на 35-й минуте, когда Хаким Зийеш при помощи рикошета выполнил подачу к дальней штанге, где Квинси Промес занес мяч в ворота. Однако гол не был засчитан из-за определенного VAR офсайда.



Больше в остатке тайма ничего интересного не произошло. Не изменилась игра и после перерыва — лишь на 59-й минуте "Аякс" создал момент, пробив в штангу ворот Кепы после розыгрыша углового.



На 73-й минуте редкий шанс выпал "Челси". Появившийся на замену Мичи Батшуайи наносил удар с убойной позиции, но делал это в касание и по скакавшему мячу, в створ не попав.



Когда казалось, что игра так и закончится без голов, за свой промах исправился Батшуайи. Кристиан Пулишич, еще один вышедший на замену игрок, прострелил с левого края штрафной, Маркос Алонсо пропустил мяч дальше, а Мичи расстрелял ворота с пяти метров — 0:1.



Игра получилась достаточно закрытой и небогатой на моменты. "Аякс" был чуть посмелее, но реальных шансов, за исключением попадания в штангу, практически не имел. "Челси" тоже создал очень немного, но все-таки был эффективнее.



"Аякс" (Голландия) — "Челси" (Англия) — 0:1 (0:0)



Гол: Батшуайи 86.



"Аякс": Онана, Дест, Велтман (Хунтелаар 89), Блинд, Тальяфико, Мартинес, Альварес (Де Йонг 89), Зийеш, Ван де Бек, Промес (Нерес 74), Тадич.



"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Виллиан (Пулишич 66), Абрахэм (Батшуайи 71), Хадсон-Одои (Джеймс 90).



Предупреждения: Мартинес, Тадич — Зума.