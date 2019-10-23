"Челси" вырвал победу у "Аякса" благодаря голу Батшуайи
Гол вышедшего на замену Мичи Батшуайи позволил "Челси" вырвать победу в концовке выездного матча Лиги Чемпионов против "Аякса" — 0:1.
Относительно предыдущего матча в стартовом составе "синих" можно было наблюдать только одну перестановку, да и та стала вынужденной. Вместо травмированного Росса Баркли появился Матео Ковачич.
В начале матча "Аякс" был резче, подвергая Кепу Аррисабалагу и его защитников определенному давлению. "Челси" смог ответить на 14-й минуте, когда Мейсон Маунт наносил удар из пределов штрафной, но голкипер хозяев потащил мяч из ближнего угла ворот.
"Аякс" и дальше смотрелся предпочтительнее и держал гостей в напряжении, хотя моментов не создавал.
Важное событие случилось на 35-й минуте, когда Хаким Зийеш при помощи рикошета выполнил подачу к дальней штанге, где Квинси Промес занес мяч в ворота. Однако гол не был засчитан из-за определенного VAR офсайда.
Больше в остатке тайма ничего интересного не произошло. Не изменилась игра и после перерыва — лишь на 59-й минуте "Аякс" создал момент, пробив в штангу ворот Кепы после розыгрыша углового.
На 73-й минуте редкий шанс выпал "Челси". Появившийся на замену Мичи Батшуайи наносил удар с убойной позиции, но делал это в касание и по скакавшему мячу, в створ не попав.
Когда казалось, что игра так и закончится без голов, за свой промах исправился Батшуайи. Кристиан Пулишич, еще один вышедший на замену игрок, прострелил с левого края штрафной, Маркос Алонсо пропустил мяч дальше, а Мичи расстрелял ворота с пяти метров — 0:1.
Игра получилась достаточно закрытой и небогатой на моменты. "Аякс" был чуть посмелее, но реальных шансов, за исключением попадания в штангу, практически не имел. "Челси" тоже создал очень немного, но все-таки был эффективнее.
"Аякс" (Голландия) — "Челси" (Англия) — 0:1 (0:0)
Гол: Батшуайи 86.
"Аякс": Онана, Дест, Велтман (Хунтелаар 89), Блинд, Тальяфико, Мартинес, Альварес (Де Йонг 89), Зийеш, Ван де Бек, Промес (Нерес 74), Тадич.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Виллиан (Пулишич 66), Абрахэм (Батшуайи 71), Хадсон-Одои (Джеймс 90).
Предупреждения: Мартинес, Тадич — Зума.
23.10.2019 21:50
Просмотров: 2857
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Этот пидор Самакат вечно в оффсайд лезет
(ответить)
в первом тайме ЛФК лютое гавно.
(ответить)
как же eбyт ливапуль
(ответить)
Zeropuck 4mo
(ответить)
VARpool
(ответить)
liVARpool
(ответить)
салах чмо
(ответить)
Офсайд, толчок в Спину, гпенсы че-т бл подпукивают на Великий Лифак.
(ответить)
еще и оффсайд лол) ВАР чемпик
(ответить)
А как же толчок на Фирму сзади? Там фола не было, а тут фол. Ну во втором была игра руокй, может арбитр и посчитал что была рука
(ответить)
Все правильно, толчок в спину.
(ответить)
локтем по е6алу перед ударом, все четко. Обоссанные пенсы и комментатор только поспорят
(ответить)
обрыганы еще что-то на пенсов пиздели там
(ответить)
Ливервар ехехехехехе
(ответить)
Фирмино крутой.
(ответить)
ах та, Фирмино конечн топово вырезал
(ответить)
как же зеропуков тащат судейки
(ответить)
ахахахаха
генк
(ответить)
Ничему колбасников жизнь не учит, сначала мы уничтожили Морату всем фаплом, потом колбасники выгнали Морену, теперь заставляют Ловрена привозить своими гневными комментами.
(ответить)
ахахах нигер обломался, так праздновал леол
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий