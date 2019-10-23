"Челси" вырвал победу у "Аякса" благодаря голу Батшуайи

Мичи Батшуайи Гол вышедшего на замену Мичи Батшуайи позволил "Челси" вырвать победу в концовке выездного матча Лиги Чемпионов против "Аякса" — 0:1.

Относительно предыдущего матча в стартовом составе "синих" можно было наблюдать только одну перестановку, да и та стала вынужденной. Вместо травмированного Росса Баркли появился Матео Ковачич.

В начале матча "Аякс" был резче, подвергая Кепу Аррисабалагу и его защитников определенному давлению. "Челси" смог ответить на 14-й минуте, когда Мейсон Маунт наносил удар из пределов штрафной, но голкипер хозяев потащил мяч из ближнего угла ворот.

"Аякс" и дальше смотрелся предпочтительнее и держал гостей в напряжении, хотя моментов не создавал.

Важное событие случилось на 35-й минуте, когда Хаким Зийеш при помощи рикошета выполнил подачу к дальней штанге, где Квинси Промес занес мяч в ворота. Однако гол не был засчитан из-за определенного VAR офсайда.

Больше в остатке тайма ничего интересного не произошло. Не изменилась игра и после перерыва — лишь на 59-й минуте "Аякс" создал момент, пробив в штангу ворот Кепы после розыгрыша углового.

На 73-й минуте редкий шанс выпал "Челси". Появившийся на замену Мичи Батшуайи наносил удар с убойной позиции, но делал это в касание и по скакавшему мячу, в створ не попав.

Когда казалось, что игра так и закончится без голов, за свой промах исправился Батшуайи. Кристиан Пулишич, еще один вышедший на замену игрок, прострелил с левого края штрафной, Маркос Алонсо пропустил мяч дальше, а Мичи расстрелял ворота с пяти метров — 0:1.

Игра получилась достаточно закрытой и небогатой на моменты. "Аякс" был чуть посмелее, но реальных шансов, за исключением попадания в штангу, практически не имел. "Челси" тоже создал очень немного, но все-таки был эффективнее.

"Аякс" (Голландия) — "Челси" (Англия) — 0:1 (0:0)

Гол: Батшуайи 86.

"Аякс": Онана, Дест, Велтман (Хунтелаар 89), Блинд, Тальяфико, Мартинес, Альварес (Де Йонг 89), Зийеш, Ван де Бек, Промес (Нерес 74), Тадич.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Виллиан (Пулишич 66), Абрахэм (Батшуайи 71), Хадсон-Одои (Джеймс 90).

Предупреждения: Мартинес, Тадич — Зума.


Метки Аякс, Лига Чемпионов, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2019 21:50

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  1. liverpo0ol 23.10.2019 22:48 # liverpo0ol
    Этот пидор Самакат вечно в оффсайд лезет

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  2. contrario 23.10.2019 22:43 # contrario
    в первом тайме ЛФК лютое гавно.

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  3. dom1no 23.10.2019 22:41 # dom1no
    как же eбyт ливапуль

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  4. thegodfather 23.10.2019 22:37 # thegodfather
    Zeropuck 4mo

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  5. liverpo0ol 23.10.2019 22:36 # liverpo0ol
    VARpool

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  6. alexminck 23.10.2019 22:34 # alexminck
    liVARpool

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  7. dom1no 23.10.2019 22:33 # dom1no
    салах чмо

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  8. slash-lfc 23.10.2019 22:32 # slash-lfc
    Офсайд, толчок в Спину, гпенсы че-т бл подпукивают на Великий Лифак.

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  9. alexminck 23.10.2019 22:32 # alexminck
    еще и оффсайд лол) ВАР чемпик

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  10. liverpo0ol 23.10.2019 22:31 # liverpo0ol
    А как же толчок на Фирму сзади? Там фола не было, а тут фол. Ну во втором была игра руокй, может арбитр и посчитал что была рука

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  11. lovrentiy 23.10.2019 22:30 # lovrentiy
    Все правильно, толчок в спину.

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  12. alexminck 23.10.2019 22:29 # alexminck
    локтем по е6алу перед ударом, все четко. Обоссанные пенсы и комментатор только поспорят

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  13. zheka000000 23.10.2019 22:29 # zheka000000
    обрыганы еще что-то на пенсов пиздели там

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  14. slash-lfc 23.10.2019 22:28 # slash-lfc
    Ливервар ехехехехехе

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  15. lovrentiy 23.10.2019 22:28 # lovrentiy
    Фирмино крутой.

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  16. dom1no 23.10.2019 22:28 # dom1no
    ах та, Фирмино конечн топово вырезал

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  17. dom1no 23.10.2019 22:27 # dom1no
    как же зеропуков тащат судейки

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  18. electric 23.10.2019 22:27 # electric
    ахахахаха
    генк

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  19. billy-bones 23.10.2019 22:27 # billy-bones
    Ничему колбасников жизнь не учит, сначала мы уничтожили Морату всем фаплом, потом колбасники выгнали Морену, теперь заставляют Ловрена привозить своими гневными комментами.

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  20. alexminck 23.10.2019 22:27 # alexminck
    ахахах нигер обломался, так праздновал леол

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