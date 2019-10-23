Пети: "У Джаки отсутствуют лидерские качества"

Легенда "Арсенала" Эмманюэль Пети раскритиковал Гранита Джаку и заявил, что не понимает, почему швейцарский полузащитник был назначен капитаном команды.

На протяжении этого сезона Джака регулярно подвергается критике со стороны медиа и экспертов, а во время победы над "Астон Виллой" в прошлом месяце даже был освистан болельщиками "Арсенала".



Совершенно не впечатлил Гранит и во время поражения 1:0 от "Шеффилд Юнайтед" в минувший понедельник, будучи замененным за 20 минут до конца. По мнению Пети, Джака является жалким подобием экс-капитана "канониров" Патрика Виейра.



"Вы можете себе представить, как вел бы себя Патрик Виейра на поле в понедельник вечером? Он кричал бы на своих партнеров по команде и спрашивал бы их: "Какого черта ты делаешь?"



"Я не вижу этого у Джаки. Зато я вижу у Гендузи — один один из немногих, кто хочет выигрывать каждый матч. У него сердце льва".



"Унаи Эмери очень полагается на Гендузи, и это потому, что Маттео показывает свою злость на поле. Он ненавидит проигрывать матчи, и вы можете видеть, что он готов сражаться за каждый мяч. Он использует свои сильные стороны и делает это хорошо".



"О некоторых из других полузащитников этого не скажешь. Кто-нибудь может назвать мне лучшее качество Джаки? Я не знаю, почему его сделали капитаном. У него отсутствуют лидерские качества", — сообщил Пети Paddy Power.