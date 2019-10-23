Шварцер: "Де Хеа уже два сезона не голкипер мирового уровня"

Бывший голкипер "Мидлсбро", "Фулхэма", "Челси" и "Лестера" Марк Шварцер считает, что Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" уже давно не показывает игру топ-уровня.

Ранее в этом сезоне Де Хеа заключил новый контракт с "Юнайтед", положив конец спекуляциям относительно своего будущего. А вот прервать затяжной спад Давиду пока не удалось. По мнению Шварцера, 28-летний испанец перестал быть игроком топ-уровня.



"Является ли Де Хеа голкипером мирового уровня? В двух последних сезонах он этого не показывал. Да, раньше был такой период, когда он мог претендовать на звание одного из лучших, если не лучшего голкипера в мире. Но в двух последних сезонах? Нет".



"Я не думаю, что он хорошо проводит этот сезон. Думаю, он играет довольно средне. Ему очень повезло заключить новый контракт", — цитирует Шварцера Daily Star.