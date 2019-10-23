Скаут "Челси" советует клубу выкупить обратно Аке
Скаут "Челси" Пит Де Виссер рекомендовал своему клубу вернуть из "Борнмута" защитника Натана Аке.
В свое время Аке не сумел сделать шаг из академии "синих" в первую команду, а потому был отправлен за практикой в "Борнмут", который впоследствии выкупил Натана за 20 миллионов фунтов.
Теперь 24-летний голландец является сформировавшимся игроком, стабильно выступающим в Премьер-Лиге. Де Виссер считает, что его соотечественник созрел для второго шанса в топ-клубе.
"Аке должен играть за "Челси" сейчас. Он достаточно хорош для этого".
"Как часто он промахивается мимо чужих ворот, когда бьет головой? Он правильно выбирает момент времени и позицию. Надеюсь, они выкупят его обратно. Парень идеален для них, и он играл с Лэмпардом", — сообщил Де Виссер De Volkskrant.
23.10.2019 19:00
Просмотров: 425
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В ЛФК перейдёт, когда Xуйрен уйдёт.
(ответить)
Пусть играет за Борнмут! Всех хороших нескупись защитников....
(ответить)
ничем не лучше любого защитника Челси, к тому же 100% запросят космическую сумму за этого середняка, так что не нужен
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий