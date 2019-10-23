Скаут "Челси" советует клубу выкупить обратно Аке

Натан Аке Скаут "Челси" Пит Де Виссер рекомендовал своему клубу вернуть из "Борнмута" защитника Натана Аке.

В свое время Аке не сумел сделать шаг из академии "синих" в первую команду, а потому был отправлен за практикой в "Борнмут", который впоследствии выкупил Натана за 20 миллионов фунтов.

Теперь 24-летний голландец является сформировавшимся игроком, стабильно выступающим в Премьер-Лиге. Де Виссер считает, что его соотечественник созрел для второго шанса в топ-клубе.

"Аке должен играть за "Челси" сейчас. Он достаточно хорош для этого".

"Как часто он промахивается мимо чужих ворот, когда бьет головой? Он правильно выбирает момент времени и позицию. Надеюсь, они выкупят его обратно. Парень идеален для них, и он играл с Лэмпардом", — сообщил Де Виссер De Volkskrant.


Метки Аке, Борнмут, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2019 19:00

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  1. slash-lfc 23.10.2019 19:15 # slash-lfc
    В ЛФК перейдёт, когда Xуйрен уйдёт.

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  2. chelsiukpro 23.10.2019 19:15 # chelsiukpro
    Пусть играет за Борнмут! Всех хороших нескупись защитников....

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  3. stamford-bridge 23.10.2019 19:15 # stamford-bridge
    ничем не лучше любого защитника Челси, к тому же 100% запросят космическую сумму за этого середняка, так что не нужен

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