Скаут "Челси" советует клубу выкупить обратно Аке

Скаут "Челси" Пит Де Виссер рекомендовал своему клубу вернуть из "Борнмута" защитника Натана Аке.

В свое время Аке не сумел сделать шаг из академии "синих" в первую команду, а потому был отправлен за практикой в "Борнмут", который впоследствии выкупил Натана за 20 миллионов фунтов.



Теперь 24-летний голландец является сформировавшимся игроком, стабильно выступающим в Премьер-Лиге. Де Виссер считает, что его соотечественник созрел для второго шанса в топ-клубе.



"Аке должен играть за "Челси" сейчас. Он достаточно хорош для этого".



"Как часто он промахивается мимо чужих ворот, когда бьет головой? Он правильно выбирает момент времени и позицию. Надеюсь, они выкупят его обратно. Парень идеален для них, и он играл с Лэмпардом", — сообщил Де Виссер De Volkskrant.