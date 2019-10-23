Абрамович отказался продать "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович ответил отказом на предложение консорциума с Ближнего Востока о покупке "синих".

Некогда Абрамович регулярно посещал "Стэмфорд Бридж", тогда как в прошлом сезоне лишь однажды почтил своим присутствием матч "Челси" — в финале Лиги Европы против "Арсенала" в Баку.



Эта отстраненность вызвана тем, что у Романа возникли проблемы с британскими властями, и он не смог продлить свою визу. Также российский миллиардер, который недавно стал обладателем израильского паспорта, свернул планы по строительству нового стадиона "синих".



Тем не менее, Абрамович продемонстрировал, что не ищет покупателя на свой клуб. По информации The Telegraph, Роман отказался продать "Челси" могущественному консорциуму с Ближнего Востока.



Сообщается, что только сумма порядка 3 млрд. фунтов заставит Абрамовича задуматься о продаже "Челси".



Добавим, что в 2003 Роман приобрел "Челси" за 140 млн. фунтов. С тех пор он инвестировал огромные деньги в клуб, однако в последние годы "синие" вышли на самоокупаемость и более не лезут в карман к своему владельцу.