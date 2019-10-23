"Юнайтед" и "Бавария" проявляют интерес к Рангнику

"Манчестер Юнайтед" рассматривает Ральфа Рангника на замену своему главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру.

Поработав спортивным директором и главным тренером в "РБ Лейпциг", с недавних пор Рангик курирует развитие всех футбольных клубов семейства Red Bull.



Однако вскоре у Ральфа может появиться возможность сменить кресло директора на тренерский мостик — и не одна.



Интерес к Рангнику проявляет "Бавария", чей рулевой Нико Ковач оказался под серьезным давлением после ряда неубедительных матчей в этом сезоне, включая ничью 2:2 с "Аугсбургом" в минувший уикенд и выстраданную победу 2:3 над "Олимпиакосом" накануне.



Если в ближайшее время результаты не улучшатся, "Бавария" вполне может попрощаться с Ковачем, который вскоре лишится влиятельного союзника в лице Ули Хенесса, покидающего пост президента клуба.



Однако виды на Рангника имеет и "Юнайтед", причем Премьер-Лига является наиболее предпочтительным вариантом для самого Ральфа, как утверждает The Guardian.



В 61-летнем немце "красных дьяволов" привлекает огромный опыт и навыки выстраивать функционирующую систему, не только в плане тренерской работы.



Как и "Бавария", "Юнайтед" может обратиться к Рангнику, если не совершит прорыва в результатах при нынешнем рулевом. Пока Сульшеру даже не удается поднять "дьяволов" из нижней половины таблицы Премьер-Лиги.