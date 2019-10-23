"Манчестер Сити" построит второй стадион
"Манчестер Сити" собирается потратить 300 миллионов фунтов на строительство еще одного стадиона близ "Этихад", чтобы принимать концерты, матчи НБА и бои UFC.
За последние годы "горожане" инвестировали около 400 млн. фунтов в местную экономику, включая новую тренировочную базу стоимость 200 млн. фунтов, хотя эта область считается одной из самых депрессивных во всей Англии.
Теперь, утверждает The Sun, владельцы "Сити" готовы вложить еще 300 млн. фунтов, и эти планы уже имеют полную поддержку городского совета, несмотря на единичные протесты местных жителей.
Чемпионы Премьер-Лиги собираются построить вспомогательный стадион вместимостью 21 тыс. зрителей, а также доступное жилье для 5 тыс. людей.
Публичные слушания по этому проекту начались еще на прошлой неделе. Если не возникнет никаких затруднений, через три года близ "Этихад" появится еще один стадион.
23.10.2019 15:00
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The Sun... Дальше можно не читать.
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КОРОЛИ!!!
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Сити всё вкладывается в инфраструктуру города нехило, надо же дружить с властями както.
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Бизнес с кар
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