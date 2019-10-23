Прогнозы на Лигу Чемпионов. Матчи среды

Ливерпуль В среду в Лиге Чемпионов нас ждут два матча с участием английских команд — "Челси" будет гостить в Амстердаме у "Аякса", а "Ливерпуль" в соседней Бельгии сыграет с "Генком". Прогнозы английских экспертов и полезная статистика — в традиционном анонсе.



АЯКС — ЧЕЛСИ
Среда, 23 октября, 19:55

Полуфиналист Лиги Чемпионов прошлого сезона "Аякс", несмотря на потерю ряда ключевых игроков, очень уверенно играет на старте сезона — в том числе и на групповом этапе Лиги Чемпионов, победив здесь "Валенсию" и "Лилль". Что интересно, прославившийся своей атакующей направленностью "Аякс" не пропускает уже в четырех еврокубковых матчах кряду, а в последних семи матчах во всех турнирах пропустил лишь дважды. Но и у "Челси" в последнее время наметился прогресс, потому матч двух молодых и перспективных команд будет одним из самых интересных в европейский мидуик.

Ключевая статистика от Who Scored

- "Аякс" не пропускает в Лиге Чемпионов уже в четырех матчах кряду;
- "Аякс" выиграл первый тайм и весь матч в трех последних поединках Лиги Чемпионов;
-голландцы выиграли три последних матча в Лиге Чемпионов;
- "Аякс" забивал как минимум дважды в шести из семи последних матчей Лиги Чемпионов.

Прогноз Who Scored: 3:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Аякса" — 2.25 в БК Фонбет

Чарли Николас (Sky Sports)

Они очень похожи. Три игрока покинули "Аякс", но у них полно настоящих талантов, и они отлично справляются в этом сезоне и в чемпионате, и в Лиге Чемпионов. Все в восторге и от молодых талантов "Челси" — на выходных мне казалось, что они потеряют очки с "Ньюкаслом". Люди совершенно справедливо хвалят Тэмми Абрахама, Мейсона Маунта и Каллума Хадсон-Одои, но даст ли им Фрэнк Лэмпард возможность сыграть и в Лиге Чемпионов?

"Аякс" традиционно много владеет мячом, в то время как "Челси" это вполне устраивает. Они умеют играть на контратаках, но "Аякс" способен доставить им проблемы.

Прогноз Чарли Николаса: 2:2

ГЕНК — ЛИВЕРПУЛЬ
Среда, 23 октября, 22:00

"Ливерпуль" потерял право на ошибку в групповом раунде Лиги Чемпионов, проиграв "Наполи" в первом туре, но "Генк", отобрав очки у команды Анчелотти на своем поле, немного минимизировал вред от
поражения мерсисайдцев, а победа над "Ред Булл" позволила "Ливерпулю" снова стать фаворитом группы. В матчах с "Генком" команда Клоппа намерена взять максимум очков малыми силами, так как на внутренней арене у "Ливерпуля" пошла череда непростых матчей, и бельгийцы выглядят подходящим противником для значительного улучшения турнирного положения "красных" в Лиге Чемпионов, так как испытывают большие проблемы на старте сезона.

Ключевая статистика от Who Scored

- "Ливерпуль" выиграл первый тайм и весь матч в пяти из семи последних поединков Лиги Чемпионов;
- "Генк" не может выиграть уже в восьми матчах Лиги Чемпионов кряду;
- "Генк" выиграл всего три из восьми последних матчей во всех турнирах.

Прогноз Who Scored: 0:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: сухая победа "Ливерпуля" — 2.35 в БК Фонбет

Чарли Николас (Sky Sports)

Потенциально тут могут возникнуть проблемы у "Ливерпуля". У Юргена Клоппа не так уж много вариантов для изменения состава. Если Мохамед Салах близок к тому, чтобы вернуться в строй, я бы дал ему еще время, чтобы подготовиться к игре с "Тоттенхэмом" — это будет масштабный матч. "Ливерпуль" уязвим у своих ворот. Виргил Ван Дейк — лучший центральный защитник Премьер-Лиги, у него превосходное взаимопонимание с Матипом, но они допускают ошибки. Если сопернику удается зажать фулбеков "Ливерпуля", "красные" не могут оказывать поддержку форвардам и становятся прогнозируемыми.

Прогноз Чарли Николаса: 1:2

Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru


Метки Лига Чемпионов, прогнозы, ставки, эксперты

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2019 14:20

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Последние комментарии:




  1. yamateh 23.10.2019 16:05 # yamateh
    Аякс 0:3 Челси
    Абрахэм хет трик
    Маунт 3 гп
    Жоржиньо 3 пгп

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  2. electric 23.10.2019 16:04 # electric
    Челси будет разбит Аяксом. Совсем разные уровни команд.
    На счёт ЛФК тут хз. Если захотят разбомбить Генк, то разбомбят. Всё в руках красных.

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  3. jokerz 23.10.2019 16:00 # jokerz
    А тем временем портовые обрыганы продолжают ротировать.

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  4. lfc-krr 23.10.2019 15:53 # lfc-krr
    Кого-то бомбит, от того что в мидуик прихотится смотреть матчи ривалзов. А твоя любимая тима играет по четвергам и вообще болтается в ботом-части таблицы.

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  5. chebrec 23.10.2019 15:05 # chebrec
    Камон Челси!!!
    Камон Челси!!!
    Камон Челси!!!

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  6. chronicle 23.10.2019 15:00 # chronicle
    Поражение Челси

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  7. chebrec 23.10.2019 15:00 # chebrec
    Почему аристократы так рано играют
    Не припомню такого

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  8. mancunia-planet 23.10.2019 14:57 # mancunia-planet
    мидуик
    Что за ебаное слово, всё коверкают вонючей иносранщиной великий могучий руский язык.

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  9. masta 23.10.2019 14:42 # masta
    Ливерпуль должен побеждать, тяжеловато но должен. АЯКС-Челси интересно будет глянуть, Лэмпард вроде автобусы не практикует

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  10. lfcynwa 23.10.2019 14:38 # lfcynwa
    0-3 для Пульки
    а пенсы с аяксом будет отличная игра, обе команды симпатичны

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  11. alexomck 23.10.2019 14:31 # alexomck
    Аякс на три головы сильнее Челси сейчас, должны рвать пенсов.
    Генк уже Наполи опозорил, а макароны порвали Пульку, как никак, так что фз.

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  12. lancerlancer1 23.10.2019 14:30 # lancerlancer1
    Было бы круто, если бы за 0:0 давали бы 0 баллов. Тогда не было бы всяких xyеплётов, сидящих на воротах, лишь бы не пропустить....ненавижу таких ублюдкoв

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  13. brown-ale 23.10.2019 14:28 # brown-ale
    На Аякс интересно будет глянуть. Непредсказуемая команда. Могут и 0-0 сгонять.

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  14. lancerlancer1 23.10.2019 14:28 # lancerlancer1
    здарова бабарики

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  15. tyhonovecky 23.10.2019 14:26 # tyhonovecky
    Всем похуй на портовых хуесосов

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  16. moneymaker 23.10.2019 14:23 # moneymaker
    Шленси Аякс можно глянуть.

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