Прогнозы на Лигу Чемпионов. Матчи среды
В среду в Лиге Чемпионов нас ждут два матча с участием английских команд — "Челси" будет гостить в Амстердаме у "Аякса", а "Ливерпуль" в соседней Бельгии сыграет с "Генком". Прогнозы английских экспертов и полезная статистика — в традиционном анонсе.
АЯКС — ЧЕЛСИ
Среда, 23 октября, 19:55
Полуфиналист Лиги Чемпионов прошлого сезона "Аякс", несмотря на потерю ряда ключевых игроков, очень уверенно играет на старте сезона — в том числе и на групповом этапе Лиги Чемпионов, победив здесь "Валенсию" и "Лилль". Что интересно, прославившийся своей атакующей направленностью "Аякс" не пропускает уже в четырех еврокубковых матчах кряду, а в последних семи матчах во всех турнирах пропустил лишь дважды. Но и у "Челси" в последнее время наметился прогресс, потому матч двух молодых и перспективных команд будет одним из самых интересных в европейский мидуик.
Ключевая статистика от Who Scored
- "Аякс" не пропускает в Лиге Чемпионов уже в четырех матчах кряду;
- "Аякс" выиграл первый тайм и весь матч в трех последних поединках Лиги Чемпионов;
-голландцы выиграли три последних матча в Лиге Чемпионов;
- "Аякс" забивал как минимум дважды в шести из семи последних матчей Лиги Чемпионов.
Прогноз Who Scored: 3:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Аякса" — 2.25 в БК Фонбет
Чарли Николас (Sky Sports)
Они очень похожи. Три игрока покинули "Аякс", но у них полно настоящих талантов, и они отлично справляются в этом сезоне и в чемпионате, и в Лиге Чемпионов. Все в восторге и от молодых талантов "Челси" — на выходных мне казалось, что они потеряют очки с "Ньюкаслом". Люди совершенно справедливо хвалят Тэмми Абрахама, Мейсона Маунта и Каллума Хадсон-Одои, но даст ли им Фрэнк Лэмпард возможность сыграть и в Лиге Чемпионов?
"Аякс" традиционно много владеет мячом, в то время как "Челси" это вполне устраивает. Они умеют играть на контратаках, но "Аякс" способен доставить им проблемы.
Прогноз Чарли Николаса: 2:2
ГЕНК — ЛИВЕРПУЛЬ
Среда, 23 октября, 22:00
"Ливерпуль" потерял право на ошибку в групповом раунде Лиги Чемпионов, проиграв "Наполи" в первом туре, но "Генк", отобрав очки у команды Анчелотти на своем поле, немного минимизировал вред от
поражения мерсисайдцев, а победа над "Ред Булл" позволила "Ливерпулю" снова стать фаворитом группы. В матчах с "Генком" команда Клоппа намерена взять максимум очков малыми силами, так как на внутренней арене у "Ливерпуля" пошла череда непростых матчей, и бельгийцы выглядят подходящим противником для значительного улучшения турнирного положения "красных" в Лиге Чемпионов, так как испытывают большие проблемы на старте сезона.
Ключевая статистика от Who Scored
- "Ливерпуль" выиграл первый тайм и весь матч в пяти из семи последних поединков Лиги Чемпионов;
- "Генк" не может выиграть уже в восьми матчах Лиги Чемпионов кряду;
- "Генк" выиграл всего три из восьми последних матчей во всех турнирах.
Прогноз Who Scored: 0:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: сухая победа "Ливерпуля" — 2.35 в БК Фонбет
Чарли Николас (Sky Sports)
Потенциально тут могут возникнуть проблемы у "Ливерпуля". У Юргена Клоппа не так уж много вариантов для изменения состава. Если Мохамед Салах близок к тому, чтобы вернуться в строй, я бы дал ему еще время, чтобы подготовиться к игре с "Тоттенхэмом" — это будет масштабный матч. "Ливерпуль" уязвим у своих ворот. Виргил Ван Дейк — лучший центральный защитник Премьер-Лиги, у него превосходное взаимопонимание с Матипом, но они допускают ошибки. Если сопернику удается зажать фулбеков "Ливерпуля", "красные" не могут оказывать поддержку форвардам и становятся прогнозируемыми.
Прогноз Чарли Николаса: 1:2
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
23.10.2019 14:20
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Последние комментарии:
Аякс 0:3 Челси
Абрахэм хет трик
Маунт 3 гп
Жоржиньо 3 пгп
(ответить)
Челси будет разбит Аяксом. Совсем разные уровни команд.
На счёт ЛФК тут хз. Если захотят разбомбить Генк, то разбомбят. Всё в руках красных.
(ответить)
А тем временем портовые обрыганы продолжают ротировать.
(ответить)
Кого-то бомбит, от того что в мидуик прихотится смотреть матчи ривалзов. А твоя любимая тима играет по четвергам и вообще болтается в ботом-части таблицы.
(ответить)
Камон Челси!!!
Камон Челси!!!
Камон Челси!!!
(ответить)
Поражение Челси
(ответить)
Почему аристократы так рано играют
Не припомню такого
(ответить)
мидуик
Что за ебаное слово, всё коверкают вонючей иносранщиной великий могучий руский язык.
(ответить)
Ливерпуль должен побеждать, тяжеловато но должен. АЯКС-Челси интересно будет глянуть, Лэмпард вроде автобусы не практикует
(ответить)
0-3 для Пульки
а пенсы с аяксом будет отличная игра, обе команды симпатичны
(ответить)
Аякс на три головы сильнее Челси сейчас, должны рвать пенсов.
Генк уже Наполи опозорил, а макароны порвали Пульку, как никак, так что фз.
(ответить)
Было бы круто, если бы за 0:0 давали бы 0 баллов. Тогда не было бы всяких xyеплётов, сидящих на воротах, лишь бы не пропустить....ненавижу таких ублюдкoв
(ответить)
На Аякс интересно будет глянуть. Непредсказуемая команда. Могут и 0-0 сгонять.
(ответить)
здарова бабарики
(ответить)
Всем похуй на портовых хуесосов
(ответить)
Шленси Аякс можно глянуть.
(ответить)
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