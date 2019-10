Прогнозы на Лигу Чемпионов. Матчи среды

В среду в Лиге Чемпионов нас ждут два матча с участием английских команд — "Челси" будет гостить в Амстердаме у "Аякса", а "Ливерпуль" в соседней Бельгии сыграет с "Генком". Прогнозы английских экспертов и полезная статистика — в традиционном анонсе.





АЯКС — ЧЕЛСИ

Среда, 23 октября, 19:55



Полуфиналист Лиги Чемпионов прошлого сезона "Аякс", несмотря на потерю ряда ключевых игроков, очень уверенно играет на старте сезона — в том числе и на групповом этапе Лиги Чемпионов, победив здесь "Валенсию" и "Лилль". Что интересно, прославившийся своей атакующей направленностью "Аякс" не пропускает уже в четырех еврокубковых матчах кряду, а в последних семи матчах во всех турнирах пропустил лишь дважды. Но и у "Челси" в последнее время наметился прогресс, потому матч двух молодых и перспективных команд будет одним из самых интересных в европейский мидуик.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Аякс" не пропускает в Лиге Чемпионов уже в четырех матчах кряду;

- "Аякс" выиграл первый тайм и весь матч в трех последних поединках Лиги Чемпионов;

-голландцы выиграли три последних матча в Лиге Чемпионов;

- "Аякс" забивал как минимум дважды в шести из семи последних матчей Лиги Чемпионов.



Прогноз Who Scored: 3:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Аякса" — 2.25 в БК Фонбет



Чарли Николас (Sky Sports)



Они очень похожи. Три игрока покинули "Аякс", но у них полно настоящих талантов, и они отлично справляются в этом сезоне и в чемпионате, и в Лиге Чемпионов. Все в восторге и от молодых талантов "Челси" — на выходных мне казалось, что они потеряют очки с "Ньюкаслом". Люди совершенно справедливо хвалят Тэмми Абрахама, Мейсона Маунта и Каллума Хадсон-Одои, но даст ли им Фрэнк Лэмпард возможность сыграть и в Лиге Чемпионов?



"Аякс" традиционно много владеет мячом, в то время как "Челси" это вполне устраивает. Они умеют играть на контратаках, но "Аякс" способен доставить им проблемы.



Прогноз Чарли Николаса: 2:2



ГЕНК — ЛИВЕРПУЛЬ

Среда, 23 октября, 22:00



"Ливерпуль" потерял право на ошибку в групповом раунде Лиги Чемпионов, проиграв "Наполи" в первом туре, но "Генк", отобрав очки у команды Анчелотти на своем поле, немного минимизировал вред от

поражения мерсисайдцев, а победа над "Ред Булл" позволила "Ливерпулю" снова стать фаворитом группы. В матчах с "Генком" команда Клоппа намерена взять максимум очков малыми силами, так как на внутренней арене у "Ливерпуля" пошла череда непростых матчей, и бельгийцы выглядят подходящим противником для значительного улучшения турнирного положения "красных" в Лиге Чемпионов, так как испытывают большие проблемы на старте сезона.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Ливерпуль" выиграл первый тайм и весь матч в пяти из семи последних поединков Лиги Чемпионов;

- "Генк" не может выиграть уже в восьми матчах Лиги Чемпионов кряду;

- "Генк" выиграл всего три из восьми последних матчей во всех турнирах.



Прогноз Who Scored: 0:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: сухая победа "Ливерпуля" — 2.35 в БК Фонбет



Чарли Николас (Sky Sports)



Потенциально тут могут возникнуть проблемы у "Ливерпуля". У Юргена Клоппа не так уж много вариантов для изменения состава. Если Мохамед Салах близок к тому, чтобы вернуться в строй, я бы дал ему еще время, чтобы подготовиться к игре с "Тоттенхэмом" — это будет масштабный матч. "Ливерпуль" уязвим у своих ворот. Виргил Ван Дейк — лучший центральный защитник Премьер-Лиги, у него превосходное взаимопонимание с Матипом, но они допускают ошибки. Если сопернику удается зажать фулбеков "Ливерпуля", "красные" не могут оказывать поддержку форвардам и становятся прогнозируемыми.



Прогноз Чарли Николаса: 1:2



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru