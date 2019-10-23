"Арсенал" готов предложить 40 млн. фунтов за Упамекано

"Арсенал" готовит предложение в 40 миллионов фунтов о покупке центрального защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано в январе.

На самом деле, "канониры" интересовались Упамекано еще минувшим летом, однако были недостаточно настойчивы, а "РБ Лейпциг" не пожелал обсуждать уход своей звезды.



В этом сезоне команда Унаи Эмери демонстрирует удручающую игру в обороне, пропустив 12 мячей в девяти матчах Премьер-Лиги, и это подталкивает "Арсенал" к выходу на трансферный рынок в январе.



Как утверждает The Sun, лондонский клуб собирается вернуться за Упамекано. На сей раз "Арсенал" будет решительнее, а вот "РБ Лейпциг", напротив, должен смягчить свою позицию.



Дело в том, что 20-летний француз никак не соглашается на новый контракт и уже через 18 месяцев может покинуть Лейпциг безо всякой компенсации. Эта ситуация заставит клуб Бундеслиги тщательно обдумать предложение "канониров".