Алли: "Игроки "Тоттенхэма" верят в Почеттино"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли заявил, что главный тренер Маурисио Почеттино сохраняет поддержку команды.

Одержав только три победы в 12 первых матчах нового сезона с учетом всех соревнований, Почеттино поставил под вопрос свое дальнейшее пребывание в клубе.



Могло показаться, что Маурисио потерял контроль над раздевалкой, однако победой 5:0 над "Црвеной Звездой" в Лиге Чемпионов команда попыталась развеять это впечатление.



"Многие из нас не были бы там, где находятся сейчас, если бы не он. Мы лишь можем быть благодарны ему".



"Мы всегда на 100 процентов верили в него, и мы продолжим это делать. Мы — команда".



"Когда дела идут неважно, людям легко делать виноватым тренера, однако мы, игроки, должны взглянуть на себя. Так мы и стараемся вести себя, и мы продолжим упорно работать", — цитирует Алли Sky Sports.