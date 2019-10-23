Эмери сделал из "Арсенала" главных симулянтов в Премьер-Лиге

После прихода на тренерский мостик "Арсенала" летом 2018 Унаи Эмери превратил "канониров" в главных симулянтов в Премьер-Лиге.

В минувший понедельник "Арсенал" потерпел разочаровывающее поражение в гостях у "Шеффилд Юнайтед" со счетом 1:0. В этом матче талантливый юниор "канониров" Букайо Сако отметился неудачной попыткой заработать пенальти.



Упав в чужой штрафной, Сака получил от рефери Майка Дина вовсе не 11-метровый, а желтую карточку за симуляцию.



Как подсчитало издание The Sun, эта желтая карточка за симуляцию стала для "Арсенала" уже седьмой с начала прошлого сезона Премьер-Лиги, когда Эмери и возглавил лондонцев.



На втором месте в этом своеобразном рейтинге симулянтов находится другая команда из Северного Лондона — "Тоттенхэм", чьи игроки были предупреждены четыре раза за попытку обмануть рефери. Правда, стоит отметить, что показатель "шпор" в четыре "горчичника" не меняется с середины прошлого сезона.



Примечательно, что львиную долю желтых карточек за симуляцию в "Арсенале" получили игроки оборонительного характера: Сократис Папастатопулос, Гранит Джака, Маттео Гендузи и Шкодран Мустафи.



