Эмери сделал из "Арсенала" главных симулянтов в Премьер-Лиге

Букайо Сака После прихода на тренерский мостик "Арсенала" летом 2018 Унаи Эмери превратил "канониров" в главных симулянтов в Премьер-Лиге.

В минувший понедельник "Арсенал" потерпел разочаровывающее поражение в гостях у "Шеффилд Юнайтед" со счетом 1:0. В этом матче талантливый юниор "канониров" Букайо Сако отметился неудачной попыткой заработать пенальти.

Упав в чужой штрафной, Сака получил от рефери Майка Дина вовсе не 11-метровый, а желтую карточку за симуляцию.

Как подсчитало издание The Sun, эта желтая карточка за симуляцию стала для "Арсенала" уже седьмой с начала прошлого сезона Премьер-Лиги, когда Эмери и возглавил лондонцев.

На втором месте в этом своеобразном рейтинге симулянтов находится другая команда из Северного Лондона — "Тоттенхэм", чьи игроки были предупреждены четыре раза за попытку обмануть рефери. Правда, стоит отметить, что показатель "шпор" в четыре "горчичника" не меняется с середины прошлого сезона.

Примечательно, что львиную долю желтых карточек за симуляцию в "Арсенале" получили игроки оборонительного характера: Сократис Папастатопулос, Гранит Джака, Маттео Гендузи и Шкодран Мустафи.

Желтые карточки за симуляцию


Метки Арсенал, Премьер-Лига, рейтинги

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 477

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  1. lampard78 23.10.2019 12:22 # lampard78
    Никогда не было и вот опять.

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  2. udaff 23.10.2019 12:19 # udaff
    Ориги бы в Арсенале вписался как свой)))

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  3. largo-winch 23.10.2019 12:08 # largo-winch
    Нормал в еблеты местных додиев прилетело

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  4. mikkiynwa 23.10.2019 12:03 # mikkiynwa
    Самое смешное, что Ливерпуля вообще нет, вухахаххаах

    Струя в ебало местным додиям

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  5. mikkiynwa 23.10.2019 12:02 # mikkiynwa
    Ору

    Мало того, что терпилы, так ещё и симулянты обоссаные.

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