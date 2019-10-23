Эмери сделал из "Арсенала" главных симулянтов в Премьер-Лиге
После прихода на тренерский мостик "Арсенала" летом 2018 Унаи Эмери превратил "канониров" в главных симулянтов в Премьер-Лиге.
В минувший понедельник "Арсенал" потерпел разочаровывающее поражение в гостях у "Шеффилд Юнайтед" со счетом 1:0. В этом матче талантливый юниор "канониров" Букайо Сако отметился неудачной попыткой заработать пенальти.
Упав в чужой штрафной, Сака получил от рефери Майка Дина вовсе не 11-метровый, а желтую карточку за симуляцию.
Как подсчитало издание The Sun, эта желтая карточка за симуляцию стала для "Арсенала" уже седьмой с начала прошлого сезона Премьер-Лиги, когда Эмери и возглавил лондонцев.
На втором месте в этом своеобразном рейтинге симулянтов находится другая команда из Северного Лондона — "Тоттенхэм", чьи игроки были предупреждены четыре раза за попытку обмануть рефери. Правда, стоит отметить, что показатель "шпор" в четыре "горчичника" не меняется с середины прошлого сезона.
Примечательно, что львиную долю желтых карточек за симуляцию в "Арсенале" получили игроки оборонительного характера: Сократис Папастатопулос, Гранит Джака, Маттео Гендузи и Шкодран Мустафи.
23.10.2019 12:00
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Никогда не было и вот опять.
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Ориги бы в Арсенале вписался как свой)))
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Нормал в еблеты местных додиев прилетело
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Самое смешное, что Ливерпуля вообще нет, вухахаххаах
Струя в ебало местным додиям
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Ору
Мало того, что терпилы, так ещё и симулянты обоссаные.
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