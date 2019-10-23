Клопп хочет улучшить выездную форму "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп потребовал от команды улучшить свою выездную форму в Лиге Чемпионов.

На пути к европейскому трофею в прошлом сезоне "красные" проиграли все три матча на групповом этапе, а эту кампанию начали с поражения в гостях у "Наполи".



Вообще, "Ливерпуль" может похвастать только одной победой в 10 последних выездных матчах на групповой стадии Лиги Чемпионов — против "Марибора" два года назад. И Клопп хочет это исправить.



"В прошлом году нам повезло — мы трижды проиграли на выезде, но все равно вышли в плей-офф благодаря тому, насколько упорной была борьба в группе".



"На сей раз этого не будет. Это совершенно другая ситуация. Мы не собираемся полагаться на домашние матчи".



"Конечно, нам нравится говорить, что еврокубковые вечера на "Энфилде" — особенные, но другие команды тоже умеют создавать особенную атмосферу".



"Мы знаем, что наши результаты в выездных матчах на групповом этапе Лиги Чемпионов в последние годы оставляют желать лучшего, но в целом мы действительно хорошо выступаем в турнире".



"Мы делали правильные вещи в правильные моменты и не полагались только на домашние матчи. Мы знаем, что должны прибавить, и мы будем стараться до тех пор, пока у нас не начнет получаться", — цитирует Клоппа Daily Mirror.