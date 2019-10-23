Лэмпард уважает "Аякс", но не боится

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что относится с уважением к "Аяксу", но не боится своего ближайшего соперника.

В прошлом сезоне "Аякс" стал настоящей сенсацией в Лиге Чемпионов, на самом волоске уступив путевку в финал турнира "Тоттенхэму".



И хотя летом "Аякс" лишился ряда важных игроков, новую европейскую кампанию команда Эрика Тен Хага начала с двух побед 3:0 над "Лиллем" и "Валенсией". Это вызывает у Лэмпарда чувство глубокого уважения перед выездом в Амстердам.



"Я уважаю "Аякс", потому что я следил за их игрой в прошлом сезоне, и я знаю, что они слегка изменились с тех пор, но я осознаю, какую угрозу они могут таить".



"Любые выезды в Лиге Чемпионов — сложные, а "Аякс" убедительно выиграл оба своих матча. Это не так, что мы боимся их — мы испытываем огромное уважение к ним как к команде, но мы уверены в себе".



"Пять побед подряд ничего не значат для нас. Это будет совершенно другой тест, поэтому нам было важно после матча с "Ньюкаслом" сразу же переключить свое внимание на эту игру", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.